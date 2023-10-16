CHP’li Tanal: İsrail soykırım suçundan yargılanmalı

Yayınlanma: 16.10.2023 - 15:29

Güncelleme: 16.10.2023 - 15:29

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, İsrail’in Filistin’e yönelik yaptığı saldırılarla ilgili açıklama yaptı.

Tanal, sadece 1 haftada 6 binden fazla füze atılarak, Gazze’de sivillerin yaşadığı binaların yerle bir edildiğine dikkat çekti. Tanal, açıklamasında şunları söyledi:

“BİLE BİLE İNSANLIK SUÇU İŞLENİYOR”

“Sivil vatandaşların mülkleri hedef gösterilmeksizin, gelişi güzel, planlı şekilde yağmalanıyor. Kültürel varlıkları yok ediliyor. Tecavüz olayları oluyor. Öç alma olayları yaşanıyor. Öldürülen insan sayısı çoğunlukta. Toplanan tüm bu kanıtlar ve sistematik olarak hedeflenmiş olması nedeniyle, soykırım kastıyla hareket edildiğini gösteriyor. Mağdur beyanlarına baktığımız zaman, aynı şekilde İsrail Cumhurbaşkanı Hertzog ‘Gazze şeridinde siviller dahil hiç kimse masum değildir’ sözüyle soykırım amacına yönelik, soykırımı adeta itiraf ediyor. Tüm bu olanlar karşısında dünya suskun ve göz önünde, bile bile insanlık suçu işleniyor.

“İSRAİL’İN SOYKIRIM SUÇUNDAN YARGILANMASI GEREKİR”

Lahey Kara Savaşlarının Önlenmesi Sözleşmesi’nin 46’ıncı maddesi, ‘İşgalci devletleri ele geçirdikleri bölgelerde yaşayan insanların onurlarına zarar vermemesi gerekir’ deniyor. Maalesef, Filistin’de, Gazze’de, basına yansıyan haberleri gördüğümüzde, maalesef burada insanların onurları da zarar görüyor. Dini ibadetlerine engel olunmaması gerekir. Dini ibadetlerine engel olunuyor. Malları gereksiz yere ellerinden alınmaması gerekirken, malları ellerinden alınıyor. Sivillerin yaşadığı binalar yerle bir ediliyor. Roketatarlarla yok ediliyor. Bunların hepsi bir planı şekilde yapılıyor. Soykırımın tanımına uyacak bir şekilde, belli bir grup, yani Filistinliler, Gazze’de yaşayan siviller abluka altına alınmış durumda. Su verilmiyor, elektrikleri kesik, ekmek verilmiyor. Bu grubun toplu olarak yok edilmesi amacına yönelik olan bu eylemlerle devletler hukukunca uyarınca bir soykırım suçu işlenmektedir. Bu soykırım suçu işlenmesine dünyanın, insanlığın bir ses vermesi lazım ve buna sessiz kalınmaması lazım. Bu soykırım suçu nedeniyle Birleşmiş Milletler’de, savaş suçlarında İsrail’in yaptığının yargılanması gerekmektedir.”