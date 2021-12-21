Chris Noth tecavüz suçlamaları sonrası The Equalizer dizisinden kovuldu

21 Aralık 2021 Salı, 16:50

NTV'nin haberine göre; ünlü aktör Chris Noth, hakkında çıkan cinsel saldırı suçlamalarının ardından CBS’in suç dizisi The Equalizer’dan kovuldu.

Dün Universal Television ve CBS’ten yapılan açıklamada, “Chris Noth The Equalizer’ın yeni bölümlerinde yer almayacaktır” denildi.

67 yaşındaki oyuncu, şu anda ikinci sezon bölümleri yayınlanan dizide bu yıl rol almaya başlamıştı.

Sex And The City dizisindeki Mr. Big karakteriyle ünlenen Noth, geçen hafta iki kadın tarafından cinsel saldırıyla suçlandı.

Birbirini tanımayan iki kadın, Noth’un farklı zamanlarda kendinlerine tecavüz ettiğini açıkladı. “Zoe” ve “Lily” takma isimlerini kullanan kadınlar Noth ile 20’li yaşlarının başlarında tanıştıklarını söylediler. Zor, Noth 49 yaşındayken iş yerinde tanıştıklarını, biraz flört edildikten sonra Noth’un kendisini evinde bulunan havuza çağırdığını anlattı. Zoe eve girdikten sonra Noth’un kendisine tecavüz ettiğini belirtti. Kadın, olaydan sonra hastaneye darp izleri için gittiğini ancak tanınmış bir insan olmasından ve işinden olmaktan endişe ederek Chris Noth’un adını vermedi.

Kendini Lily olarak adlandıran kadın ise Noth’u 2015 yılında kendisi 25 yaşında, Noth 60 yaşındayken tanıdığını söyledi. Şu an gazetecilik yapan Lily, o dönem New York’taki bir gece kulübünde garson olarak çalıştığını, Noth’un kendisini yemeğe davet ettiğini söyledi. Noth’un evine gittiklerini anlatan Lily, tecavüze uğradığını belirtti.

"RIZAYA DAYALIYDI"

Chris Noth, ise iki suçlamanın da “kategorik olarak yanlış” olduğunu söyleyerek şöyle devam etti: Bu hikayeler 30 yıl önceden de 30 gün önceden de olabilir. Hayır demek hayırdır. Bu benim asla aşmayacağım bir çizgi. Birliktelikler rızaya dayalıydı. Bu hikayelerin ortaya çıkış zamanını sorgulamak zor.”

12 MİLYON DOLARDAN OLDU

Noth’un farklı zamanlarda farklı kadınlara cinsel saldırıda bulunduğu iddiaları, ünlü oyuncunun kurucusu olduğu tekila markasını satma planlarını da suya düşürdü. Markanın yüzü de olan Noth’un kısa bir süre önce tekila şirketini 12 milyon dolara satmak için masaya oturduğu ve müzakerelerin devam ettiği belirtildi. Fakat Noth hakkında ortaya atılan iddialar sonrasında alıcının, “Bu iddiaların ışığında bu şirketi satın almanın artık bir anlamı kalmadı. Bu konu çok ciddi bir şekilde incelenmeli” diyerek masadan kalktığı kaydedildi.