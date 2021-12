Chris Noth’u cinsel saldırıyla suçlayan iki kadına, Sex and the City dizisinin yıldızları destek verdi

21 Aralık 2021 Salı, 14:00

Sex and The City dizisinin başroldeki 3 kadın oyuncusu, Mr. Big karakterini canlandıran Chris Noth'u cinsel saldırı ile suçlayan kadınlara destek veren ortak bir açıklama yaptı.

Dizinin ana karakterlerini oynayan Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon ve Kristin Davis, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları açıklamada rol arkadaşları Noth hakkındaki iddialardan "derin bir üzüntü" duyduklarını belirtti.

Açıklamada, "Öne çıkarak acı dolu deneyimlerini paylaşan bu kadınları destekliyoruz" ifadeleri yer aldı.

67 yaşındaki oyuncu Chris Noth ise iddiaları yalanlıyor.

Noth, bir dönem izlenme rekorları kıran dizinin ana karakteri Carrie Bradshaw'un (Sarah Jessica Parker) uzatmalı sevgilisi Mr. Big karakterine hayat veriyor.

İddialar, HBO Max'in yeni başlayan Sex and The City'nin devam dizisi "And Just Like That"in yayınlandığı dönemde ortaya atıldı.

Hollywood Reporter dergisinde Perşembe günü yayımlanan bir haberde iki kadın, yıllar önce Noth'un kendilerini tecavüz ettiğini öne sürdü.

Zoe ve Lily takma adlarıyla dergiye konuşan kadınlar Noth'un kendilerine nasıl cinsel saldırıda bulunduğunu detaylı bir şekilde anlattı.

HBO yapımı yeni sezonun yayımlanmasından iki hafta sonra, dizinin üç kadın yıldızı, Noth'u cinsel saldırıyla suçlayan kadınların yanında olduklarını belirten bir ortak açıklamayı sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Açıklamada, "Bunu yapmanın çok zor olduğunu tahmin ediyoruz ve onları takdir ediyoruz" denildi.

Getty Images Chris Noth (solda), Sex and the City'nin yeni yayınlanan HBO yapımı devam filmi "And Just Like That..."de de rol alıyor.

İDDİALAR NELER?

Hollywood Reporter dergisine konuşan Zoe ve Lily takma adlı iki kadın, Noth'un farklı zamanlarda kendilerine tecavüz ettiğini anlattı.

Haberde, dergiyle Ekim ayında bağlantı kuran Zoe ve Ağustos'ta iletişime geçen Lily'nin birbirlerini tanımadıkları belirtildi.

Bugün 40 yaşında olan gazeteci Zoe, Noth'un kendisini 2004 yılında West Hollywood'da bir apartman dairesinde cinsel birlikteliğe zorladığını söyledi.

Ünlülerle çalışan bir şirkette görevli olduğu sırada Noth'un saldırısına maruz kaldığını iddia eden Zoe, yıllarca konuyla ilgili anılarını bastırdığını ancak en sonunda Noth'un nasıl bir insan olduğunu göstermek için hikayesini anlatma ihtiyacı duyduğunu belirtti.

Olay sonrasında polisle görüştüğünü ancak ona tecavüz eden kişinin ismini vermediğini de aktaran Zoe, durumu o zamanki patronuna anlatmıştı. Patronu bugün hikâyeyi doğruluyor.

Zoe'nin daha sonra danışmanlık aldığı UCLA Tecavüz Kriz Merkezi'nin müdürü de onun tedavi gördüğüne tanıklık ediyor.

Eğlence sektöründe çalışan ve bugün 31 yaşında olan Lily ise, Noth'un 2015'te New York'taki apartmanında kendisine tecavüzde bulunduğunu iddia etti.

Hayranı olduğu Noth ile New York'taki bir gece kulübünde, VIP bölümünde garsonluk yaptığı sırada tanıştığını söyleyen Lilly, "Kesinlikle bana asılıyordu. Çok hoşuma gitmişti. Evli olduğunu biliyordum ki bu, benim için utanç verici" diye konuştu.

İkili arasında Mart ve Nisan ayları boyunca devam eden ve Hollywood Reporter dergisinin gördüğü mesajlardan bir tanesinde Noth, "Bu arada sormak zorundayım geçen haftaki akşamımız hoşuna gitti mi? Bence oldukça eğlenceliydi ama senin nasıl hissettiğinden emin değilim" yazıyor.

Lily'nin cevabı ise "Bana eşlik etmen kesinlikle hoşuma gitti. Mesajda çok detaya girmeyeceğim. Ama azıcık kullanılmış hissettim" şeklinde.

CHRIS NOTH: KARŞILIKLI RIZAYA DAYALIYDI

İddiaların ortaya atılmasından sonra The Hollywood Reporter ve Rolling Stone dergilerine açıklama yapan Noth, yaşananların "karşılıklı rızayla" gerçekleştiğini savundu ve suçlamaları reddetti.

Noth, "Hayır, her zaman hayır demektir ve ben bu çizgiyi geçmedim. Bunları neden şu an gün yüzüne çıkarıyorlar bilmiyorum ama şunu biliyorum ki, ben o kadınlara saldırmadım" dedi.

Öte yandan Haberi araştıran gazeteci Kim Masters konuyla ilgili Zoe'nin o dönemki patronuyla, tecavüze uğrayanlara yardım eden bir klinik ve Lily'nin bir arkadaşıyla da konuştuğunu, söylenenlerin iki kadının anlattıklarını desteklediğini yazdı.

Chris Noth ve oyuncu Tara Wilson'ın 2012 yılından bu yana süren evliliklerinden iki çocuğu var.