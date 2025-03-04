Churchill’in yeğeninden Zelenski kıyaslamasına sert tepki

Yayınlanma: 04.03.2025 - 12:11

Güncelleme: 04.03.2025 - 12:11

Birleşik Krallık eski Başbakanı Winston Churchill’in yeğeni James Spencer-Churchill, büyük amcasının Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile kıyaslanmasına karşı çıktı.

Spencer-Churchill, Muhafazakar Parti’nin eski genel başkan yardımcısı Michael Ashcroft’un sosyal medyada yaptığı bir paylaşım üzerine tepki gösterdi.

Ashcroft, Zelenski’nin savaş zamanı liderliği konusunda Churchill ile benzerlik taşıdığını belirterek, “Eminim ki büyük Winston Churchill, Zelenski ile gurur duyardı” ifadelerini kullandı.

Ancak Spencer-Churchill, bu karşılaştırmayı reddetti ve Churchill isminin Ukrayna’daki savaşın meşrulaştırılması için kullanılmasına tepki gösterdi.

Ashcroft’un paylaşımına yanıt veren Spencer-Churchill, “Ben öyle düşünmüyorum @LordAshcroft. Winston benim büyük amcamdı ve onu iyi tanırdım. Churchill isminin böylesi bir çılgınlığı ve gereksiz can kayıplarını meşrulaştırmak için sürekli istismar edilmesinden dehşete düşerdi” ifadelerini kullandı.

Churchill’in adı daha önce de çeşitli siyasi tartışmalarda gündeme gelmiş ve farklı liderlerle kıyaslanmıştı.