Ukrayna Parlamentosu’ndan tarihi çağrı: Trump’ın rolü belirleyici olacak

Yayınlanma: 04.03.2025 - 09:33

Güncelleme: 04.03.2025 - 09:33

Ukrayna Parlamentosu'nun resmi internet sitesinde, ABD Başkanı Donald Trump'a hitaben yayımlanan açıklamada, ABD'nin Ukrayna'nın stratejik bir ortağı olduğu hatırlatılarak, "Ukrayna'nın stratejik ortağı ABD'nin katkısı, tarihimizin en zorlu zamanlarında ülkemize destek olmak adına uluslararası müttefikler arasında belirleyici bir öneme sahip olmuştur" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada parlamentonun, Ukrayna halkı adına Trump, ABD Kongresi ve Amerikan halkına Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ile egemenliğine somut destek sağladığı için teşekkürü iletildi.

Amerikan halkının, ABD'nin küresel liderliğinin kapsamlı bir şekilde yeniden tesis edilmesine yönelik özlemlerine saygı duyulduğu belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Aynı zamanda ABD'nin uluslararası arenadaki liderliğinin, özgürlük ve demokrasi ilkelerinin savunulması, uluslararası anlaşmalara bağlılık, müttefikler ve dostlarla ilişkilerde güvenilirlik ile ayrılmaz bir şekilde bağlı olduğuna kesinlikle inanıyoruz. Ukrayna halkının güvenliği için ABD'nin somut desteği önemli. Şu anda bu destek Ukrayna halkıyla Ukrayna güvenlik ve savunma kuvvetleri için ve ayrıca tüm Avrupa kıtasında güvenlik ve istikrarın sağlanması için her zamankinden daha önemlidir. Ukraynalılar herkesten daha çok barışa ihtiyaç duyuyor. Ukrayna halkı, Başkan Donald Trump'ın kişisel rolünün ve barışı koruma çabalarının, çatışmaların hızla sona erdirilmesinde ve Ukrayna, Avrupa ve tüm dünya için barışın sağlanmasında belirleyici olacağına inanıyor."

Ukrayna'nın bağımsız ve egemen bir devlet olarak kalması, Ukrayna halkının ise özgür olması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Ukrayna Radasi (Parlamento), (ABD) Başkan Donald Trump'ın barışı güvence altına almayı amaçlayan bir müzakere sürecini başlatma girişimlerini memnuniyetle karşılıyor. Ukrayna Radasi, özellikle kritik minerallerin keşfi alanında ABD ile stratejik ortaklığın daha da geliştirilmesi gerektiğinin altını çiziyor" ifadeleri kullanıldı.