Erdoğan: 'Ukrayna ve Rusya'sız çözüm olmaz'
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan büyükelçilerle düzenlenen geleneksel iftar yemeği programında Ukrayna-Rusya savaşına dikkat çekti. Erdoğan, "Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğimizi sürdürürken muhtemel çözümün ne Rusya ne Ukrayna'sız olabileceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyükelçilere verilen iftar yemeği programında konuştu.
Bölgesel gelişmeler üzerine konuşan Erdoğan, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteğin devam edeceğini vurgularken, "Muhtemel çözümün ne Rusya ne Ukrayna'sız olabileceğine inanıyoruz. Ateşe körükle gitmeden krize çözüm üretmeyi amaçladık" dedi.
Erdoğan şöyle devam etti: "Savaş şartlarına rağmen müzakere ve uzlaşının mümkün olabileceğini gösterdik. Gelinen nokta da bu yaklaşımların ne kadar gerçekçi ve isabetli olduğuna hep birlikte şahit oluyoruz."
"EV SAHİPLİĞİ DAHİL HER TÜRLÜ DESTEK"
"Kalıcı barış ancak adil ve onurlu bir barışla mümkündür" diyen Erdoğan, "Bunun yolu da iki tarafın temsil edildiği müzakere sürecinden geçiyor. Bölgemizin kan, çatışma ve gözyaşına doyduğunu artık herkesin, tüm tarafların görmesini ümit ediyoruz. Tek masumun ölmemesi için müzakerelere ev sahipliği dahil her türlü desteği vermeye hazır olduğunu ifade etmek istiyorum" şeklinde konuştu.
Erdoğan ayrıca, "Açık söylemek gerekirse, Türkiye'siz bir Avrupa güvenliği düşünülemez" ifadelerini kullandı.
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