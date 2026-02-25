Cumhuriyet Gazetesi Logo
CIA’dan Farsça çağrı: Güvenli iletişim talimatı yayımlandı

25.02.2026 09:53:00
AA
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), ABD-İran geriliminin tırmandığı dönemde İran halkına "Yardımınıza hazırız" mesajı paylaştı.

Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı, X platformundaki Farsça hesabından yaptığı paylaşımda, İran halkına çağrıda bulunarak kendilerine ulaşabileceklerini belirtti.

CIA, açıklamasında, "Merhaba. Merkezi İstihbarat Teşkilatı ile güvenli bir şekilde iletişime geçmek için öneriler aşağıda sunulmuştur. Güvenliğiniz ve emniyetiniz bizim için en önemli önceliktir. Kendinizi korumak için kişisel durumunuza göre gerekli güvenlik önlemlerini alınız" ifadelerini kullandı.

Paylaşımın devamında, güvenlikle ilgili herhangi bir durumda İranlıların CIA birimlerine nasıl ulaşacağına yönelik teknik anlatımın yer aldığı 2 dakikalık bir videoya yer verildi.

Videoda, İranlıların nasıl iletişime geçebileceğine dair ayrıntılı talimatlar paylaşılırken, iş bilgisayarları ve ofis telefonlarından kaçınarak sanal özel ağlar veya Tor ağlarının kullanılması önerildi.

