CIA'nın eski şefi Graham Fuller öldü

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA) eski üst düzey yetkililerinden, FETÖ destekçisi Graham Fuller, 89 yaşında öldü.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı’nın (CIA) eski üst düzey yetkililerinden ve İslam dünyası uzmanı Graham Fuller, kalp rahatsızlığına bağlı sağlık sorunları nedeniyle 29 Ocak’ta öldü. 89 yaşındaki Fuller’ın son günlerinde ailesinin yanında olduğu belirtildi.

Fuller, 2024 yılında ölen FETÖ lideri Fethullah Gülen'in ABD'de kalıcı oturum alabilmesi için referans mektubu yazan isimlerden biriydi.

Uzun yıllar ABD dış politika ve istihbarat çevrelerinde görev yapan Fuller, özellikle İslam ülkeleri ve Orta Doğu üzerine uzmanlığıyla biliniyordu.

Kariyeri boyunca ABD Dışişleri Bakanlığı ve CIA bünyesinde Almanya, Türkiye, Lübnan, Suudi Arabistan, Kuzey Yemen, Afganistan ve Hong Kong’da görev aldı.

Fuller, 1978’e kadar CIA’in Kabil istasyon şefi olarak çalıştı. Daha sonra 1982 yılında Yakın Doğu ve Güney Asya’dan sorumlu Ulusal İstihbarat Yetkilisi görevine getirildi.

Fuller, Soğuk Savaş döneminde ABD dış politikasının parçası olarak "komünizm tehdidi"ne karşı "köktendinci, ılımlı İslamcı hareketleri" desteklemeye yönelik Yeşil Kuşak Projesi'nin de mimarları arasında yer alıyordu.

Graham Fuller hakkında, 15 Temmuz 2016'da yapılan darbe girişimiyle ilgili soruşturma kapsamında da yakalama kararı çıkarılmıştı. Yakalama kararında Graham Fuller'e "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlamaları yöneltilmişti.