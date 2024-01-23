CIA, Rus istihbaratını hedef aldı: Sovyetler Birliği göndermeli video

Yayınlanma: 23.01.2024 - 17:17

Güncelleme: 23.01.2024 - 17:31

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), Rus istihbarat çalışanlarını taraf değiştirmeye ve Washington için çifte ajan olarak çalışmaya ikna etmek için Rusça hazırlanmış Sovyetler Birliği göndermeli bir video yayımladı.

CIA, resmi YouTube hesabında "CIA'e neden katıldım: Ülkem için" başlığıyla yayımlanan video ile Rusya'daki seçkin kişilerin ülkede yolsuzluk yaptığını öne sürdü.

Duygusal bir klasik müzik ile başlayan videoda, 35 yaşındaki isimsiz bir GRU (Rusya Askeri İstihbarat Teşkilatı) çalışanı, kendisini Rusya'yı seven ve bir zamanlar paraşütçü olarak görev yapmış bir vatansever olarak tanıttı. Gerçek düşmanın Rusya'nın içindeki yozlaşmış liderlik ve seçkin kesim olduğunu anladığını söyleyen çalışan, "Bu ihanetle yüzleşmek için yeterli cesaretim var mı?" dedi.

Videodaki kişi şu ifadelerde bulundu:

"Bugün 35 yaşıma girdim. Babamın öldüğü yaştayım. Zihnim düşüncelerle dolu. Karıma, oğluma gülümsüyorum... İçimde bir soru: 'Bu ihanetle yüzleşmek için cesaretim var mı?'

Babam pratik zekalı bir adamdı. Rusya'ya inanır, kozmonotlardan ve tüm dünyanın hayranlık duyduğu bilimsel başarılardan bahsederdi. O bir paraşütçüydü. On beş yaşımdayken annem beni Moskova'ya götürdü. Kızıl Meydan'daki ilk Zafer Geçit Töreni'ne. Ve birden onları gördüm, Mavi Berelileri, gelecekteki kaderimi...

Hava İndirme Birlikleri'nde hizmet etmekten gurur duyuyordum. Eğer kaza olmasaydı, hala makineli tüfek tutuyor olacaktım. GRU'da (Rusya Askeri İstihbarat Teşkilatı) ülkeme hizmet etmenin yeni bir yolunu buldum.

En azından ben öyle sanıyordum. Ama kısa sürede fark ettim ki

Rusya'nın gerçek düşmanı kendi içinde. Askerlerimiz çürük patates çiğnerken ve tarih öncesi silahları ateşlerken, üst rütbeliler ülkeyi saraylar ve yatlar için sattı.

Halkımız sadece iş bulmak için rüşvet ödemek zorunda kalırken, yolsuzluk ve kayırmacılık ülkemi içten içe kemirirken, seçkinler inanılmaz pahalı saatler takıyor. Bir aydınlanma yaşadım. Bir vatanseverin ruhu içimde uyandı ve beni harekete geçmeye çağırdı. Tolstoy'un şu sözlerini hatırladım: 'Herkes dünyayı değiştirmeyi düşünür, ama kimse kendini değiştirmeyi düşünmez'

Babamın bana miras bıraktığını ben de oğluma aktaracağım: 'Rus halkının refaha kavuşması ve potansiyelini gerçekleştirmesi arzusu'

Ben bu, içerdeki düşman ile mücadele için doğmuşum. Umudumu kaybetmedim. Güçsüz değilim. Oğlum Rusya'nın geleceğidir.

Oğlumun hayalini kurduğumuz, dürüst emeğin ve cesaretin bağlantılardan daha değerli olduğu bir Rusya'da yaşamasını istiyorum. Benim arzum Rusya'yı güvende tutmak. Oğlum için gerçeğin kıvılcımı olacağım"

CIA DİREKTÖRÜ: 'FIRSATI KAÇIRMAYACAK'



Rusya'yı hedef alan bir dizi askere alma videosunun sonuncusu olan video, "Çevrenizdeki insanlar büyük olasıkla gerçeği duymak istemiyor. Biz istiyoruz. Güçsüz değilsiniz. Bizimle güvenli bir şekilde iletişime geçin" cümlesinin ardından CIA görseli ile son buldu.

CIA Direktörü William Burns, Temmuz ayında yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki savaş nedeniyle bazı Ruslar arasındaki hoşnutsuzluğun casus devşirmek için nadir bir fırsat yarattığını ve CIA'in bu fırsatı kaçırmayacağını söylemişti.

KREMLI·N VI·DEOYU GÖRMEZDEN GELDİ

Yolsuzluk iddialarını reddeden Kremlin, videoyu da görmezden geldi.

Kremlin, Rus ordusunun, Moskova'nın Ukrayna'daki "özel askeri operasyonu" olarak adlandırdığı operasyonda başarılı olması için gereken teçhizata sahip olması için her şeyin yapıldığını söyledi.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, "Biliyorsunuz, bu uygulama oldukça yaygındır, dünyanın dört bir yanındaki istihbarat teşkilatları yeni çalışanları işe almak için medyayı ve sosyal ağları sıklıkla kullanır. Ve bunu her zaman yaparlar. CIA, bunu her yıl yapar" ifadesinde bulundu.

Peskov, "Birilerinin CIA'e ülkemizde (Rus sosyal ağı) VKontakte'nin yasaklı X'ten çok daha popüler olduğunu ve VKontakte'nin kitlesinin çok daha büyük olduğunu söylemesi gerekiyor" dedi