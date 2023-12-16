Çiftçiler, devlet binasının önüne gübre döktü

Yayınlanma: 16.12.2023 - 13:55

Güncelleme: 16.12.2023 - 13:55

Dijon'da çiftçiler, 80'den fazla traktörle dün kentte korna çalarak konvoy oluşturdu.

Bazı çiftçiler, traktörlerini kentin tramvay rayları üzerinde sürdü.

Traktörlerin üzerinde "Bizim sonumuz, sizin aç kalmanız demek", "Genç çiftçiler olarak bir geleceğe sahip olma hakkımız var mı?" yazılı afişler asan çiftçiler, Avrupa Birliği'nin (AB) tarım sektörüne yönelik destek ödemelerinin gecikmesini protesto etti.

?? La mauvaise gestion des fonds européens, l’amateurisme, le manque de dialogue et de concertation, ont mis les agriculteurs de la Bourgogne Franche-Comté dans la mouise. Les agriculteurs ont répondu en déversant du fumier devant le siège de la @bfc_region à #Dijon. pic.twitter.com/qn0VRHjoQQ — Julien ODOUL (@JulienOdoul) December 15, 2023

Çiftçiler, AB'nin tarım sektörüne yönelik yardımlarını çiftçilere ulaştıran Bölgesel Konseyin önünde de eylem yaptı.

Fransız çiftçiler, sektörlerine yönelik ödemelerin bir an önce yapılması talebiyle Konseyin önüne hayvan gübresi döktü.

Binanın önüne canlı koyunlar da bırakan eylemciler, kurumun resmi pankartına "Utan" yazdı.

Çiftçiler, Konseyin yönetimini istifaya çağırdı.