Avrupa'da hidrojen yakıt atağı: Dev tesis Fransa'da açıldı

Yayınlanma: 13.12.2023 - 13:27

Güncelleme: 13.12.2023 - 13:27

Stellantis, gerçekleştirdiği ortaklık ve iş birlikleriyle alternatif yakıtlı mobilite üzerine çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Forvia, Michelin ve Stellantis’in eşit oranda ortak olduğu girişim Symbio, ilk dev-fabrika SymphonHy’nin açılışını yaptı. SymphonHy, yıllık 50 bin adet yakıt hücresi sistemi üretim kapasitesiyle faaliyete geçmeye hazırlanıyor.

SymphonHy, IPCEI programının bir parçası olarak Avrupa Birliği ve Fransız hükümeti tarafından desteklenen, üstün teknolojilerin geliştirilmesine yönelik 1 milyar Avro değerinde stratejik bir proje olan HyMotive’in bir parçası olarak öne çıkıyor. HyMotive, ömrü boyunca 1.000 kişiye istihdam sağlayacak.

AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ

Yakıt hücreleri konusunda Symbio tarafından desteklenen Stellantis, hidrojen çözümlerini Avrupa'da halen mevcut orta boy ticari araçların ötesinde genişletmeye devam edecek ve Kuzey Amerika pazarı için büyük boy ticari araçlar, Ram pick-up'lar ve ağır hizmet kamyonları sunacak.

Fransa’nın Auvergne-Rhône-Alpes bölgesindeki Saint-Fons’ta kurulan SymphonHy, Avrupa’nın en büyük entegre yakıt hücresi üretim tesisi olarak öne çıkıyor.

SymphonHy, büyük ölçekli endüstriyel üretimi daha rekabetçi bir maliyetle mümkün kılan üst düzey otomasyon ve robot teknolojisine sahip.

HİDROJEN MOBİLİTEDE MALİYETİ DÜŞÜRECEK!

Bu gelişmeler, enerji geçişine ve Avrupa'nın net sıfır karbona ilerleme hedeflerine katkıda bulunuyor. İlk aşamada yıllık 16 bin adetlik üretim kapasitesiyle faaliyete geçecek olan SymphonHy, 2026 yılına kadar bu kapasitesini 50 bin adede çıkaracak. 26 bin metrekarelik kullanım alanına sahip olan tesisin bu hacmi, 2026 yılına kadar 40 bin metrekareye ulaşacak. 7 bin metrekaresi inovasyon odaklı çalışmalara ayrılan tesiste 8 bin metrekarelik ISO 8 sertifikalı temiz oda da inşa edildi.

SymphonHy, Symbio’nun, performanstan ödün vermeden, sıfır emisyonlu hidrojenli mobiliteyi uygun maliyetli hale getirme konusunda müşterilerini desteklemesini sağlayacak.

Symbio’nun ortak hissedarı olan Stellantis, Peugeot e-Expert, Citroën ë-Jumpy ve Opel Vivaro-e modelleri ile hafif ticari araçlara yönelik sıfır emisyonlu hidrojen çözümünü pazarlayan ilk şirket oldu.

Şirket, orta güç seviyesine sahip, 500 kilometreye kadar menzil sunan ve 10 dakikadan kısa sürede şarj edilebilen büyük ticari araçları kapsayacak şekilde ürün gamını genişletiyor.

10 DAKİKADA ŞARJ OLAN TİCARİLER YOLDA!

Stellantis, hızlı depo dolumu ile araç portföyünü elektrikli hale getirme hedefi doğrultusunda, Ram marka pick-up'lar için bir hidrojen teknolojisi geliştirme planlarını açıkladı. Bu araçların tamamı Symbio tarafından üretilen yakıt hücreleriyle donatılacak.

Konu hakkında değerlendirme yapan Forvia CEO’su Patrick Koller şunları söyledi:

“Bu tesis, sıfır emisyonlu mobiliteye olan bağlılığımızın kanıtı. FORVIA, batarya elektrikliye geçişin tek tamamlayıcı güvenilir alternatifi olarak hidrojen teknolojisine inanıyor. Symbio ile yakıt hücrelerinden depolama sistemlerine kadar hidrojenli mobilitenin değer zincirinin yüzde 75'ini kapsıyoruz. Müşterilerimize yakıt hücreli elektrikli araç yelpazesini geliştirmek için yenilikçi çözümler geliştirmek üzere çalışıyoruz. FORVIA, 2022'de dünya genelinde 10 bin hidrojen tankı teslim etti. Bu, 1 numara olma arayışımızda bir rekor ve önemli bir kilometre taşı.”

DAHA UZUN MENZİL

Michelin’in hidrojene ve Symbio’ya çok erken tarihte inanan şirketlerden olduğunu ifade eden Michelin CEO’su Florent Menegaux da “2019 yılında Forvia ile ortak girişime dönüştürmeden önce satın aldık. Stellantis'in bu yıl sermayeye katılması, hidrojenin mobilitenin geleceğini destekleme konusunda potansiyelini doğruluyor. Bu teknoloji, özellikle uygulamaya alınan ticari araçlarda daha uzun menzil ihtiyacını karşılamasıyla önemli bir katkı sağlıyor. Grubun alt kuruluşu ve ticari filoların enerji dönüşümünde uzmanlaşan mobilite operatörü Watèa by Michelin hidrojenle çalışan bir araç yelpazesi sunması tesadüf değil” diye konuştu.

Symbio’nun, Fransız kökenli ve kendi alanlarında lider üç firmanın güçlerini ve uzmanlıklarını birleştirerek ön planda olabileceğini kanıtladığını vurgulayan Stellantis CEO’su Carlos Tavares de şu değerlendirmeyi yaptı:

“Hidrojen, ticari araç müşterilerine sunduğumuz teknolojilerin bir parçası. Bu açıdan bugünkü açılış önemli bir adım. Bu teknoloji, 2030 yılına kadar Avrupa'da yüzde 100 ve ABD'de yüzde 50 elektrikli satışına ulaşma hedefimizi desteklemek üzere geliştirdiğimiz güçlü elektrikliye geçiş ekosisteminin yapı taşı. Stellantis'in amacı dünyanın gidişatına liderlik etmek. Hidrojen, 2038 yılına kadar iddialı net sıfır karbon hedefimize ulaşmamıza katkı sağlayacak. İklim değişikliğiyle mücadelemizde rakiplerimizin önündeyiz.”