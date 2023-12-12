Huawei, Fransa'da yeni fabrika kuruyor; 2025'te açılacak
Huawei yeni yapılan bir açıklamaya göre Fransa'da fabrika kurmaya başladı. Fabrika 2025 yılında kullanıma açılacak.
Huawei, uzun yıllardır ABD tarafından ambargolu. Bu sebeple kendi işletim sistemini geliştiren ve cihazlarında kullanacağı ürünleri kendi geliştirmeye başlayan Huawei için Avrupa'ya açılım başlamış görünüyor.
Huawei Fransa Genel Müdür Yardımcısı Minggang Zhang tarafından yapılan açıklamada Fransa'ya yeni bir fabrika kurulacağı haber veriliyor.
HUAWEI'IN BU FABRİKASINDA 500'DEN FAZLA ÇALIŞAN OLMASI BEKLENİYOR
Çin merkezli teknoloji şirketi Huawei, Fransa'daki bu fabrikada Avrupa pazarı için 5G ürünlerini üretmeyi hedefliyor.
Huawei'in 2025 yılında açılması planlanan bu fabrikasında 500'ün üzerinde çalışanın yer alması bekleniyor.
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