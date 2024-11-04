Hindistan'da savaş uçağı düştü

Yayınlanma: 04.11.2024 - 17:23

Güncelleme: 04.11.2024 - 17:23

Hindistan Hava Kuvvetleri’nden yapılan yazılı açıklamada, rutin eğitim uçuşu sırasında bir MiG-29 savaş uçağının Agra kenti yakınlarına düştüğü belirtildi.

Uçağın sistem arızası nedeniyle düştüğü ve pilotun kendisini güvenli bir yere fırlattığı kaydedildi.

Hindistan Hava Kuvvetleri, kazanın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı.