Hindistan'da savaş uçağı düştü

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde MiG-29 savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında düştü.

Hindistan'da savaş uçağı düştü
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DHA
Yayınlanma: 04.11.2024 - 17:23

Hindistan Hava Kuvvetleri’nden yapılan yazılı açıklamada, rutin eğitim uçuşu sırasında bir MiG-29 savaş uçağının Agra kenti yakınlarına düştüğü belirtildi.

Uçağın sistem arızası nedeniyle düştüğü ve pilotun kendisini güvenli bir yere fırlattığı kaydedildi.

Hindistan Hava Kuvvetleri, kazanın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı.

 

 


Etiketler: #Hindistan #savaş uçağı

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