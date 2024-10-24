'BRICS üyeliğini Hindistan engelledi' iddiasına açıklama

İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Türkiye'nin BRICS'e üyeliği Hindistan tarafından engellendi” iddiası doğru değildir" açıklamasında bulundu.

'BRICS üyeliğini Hindistan engelledi' iddiasına açıklama
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.10.2024 - 20:59

"Türkiye'nin BRICS'e üyeliği Hindistan tarafından engellendi” haberleri DMM tarafından yalanlandı.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı BRICS Zirvesi kapsamında düzenlenen Genişletilmiş Liderler Oturumu’nda diğer ülkelerin üyelik süreci gündeme gelmemiştir.

Zirvede BRICS topluluğunun genişlemesiyle ilgili süreç ele alınmamıştır. Dolayısıyla Hindistan’ın Türkiye'nin BRICS üyeliğine engel olduğu iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Resmi kaynaklar dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz."



Etiketler: #BRICS #Hindistan #türkiye

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