'BRICS üyeliğini Hindistan engelledi' iddiasına açıklama
İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Türkiye'nin BRICS'e üyeliği Hindistan tarafından engellendi” iddiası doğru değildir" açıklamasında bulundu.
"Türkiye'nin BRICS'e üyeliği Hindistan tarafından engellendi” haberleri DMM tarafından yalanlandı.
Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı BRICS Zirvesi kapsamında düzenlenen Genişletilmiş Liderler Oturumu’nda diğer ülkelerin üyelik süreci gündeme gelmemiştir.
Zirvede BRICS topluluğunun genişlemesiyle ilgili süreç ele alınmamıştır. Dolayısıyla Hindistan’ın Türkiye'nin BRICS üyeliğine engel olduğu iddiası gerçeği yansıtmamaktadır. Resmi kaynaklar dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz."
Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Türkiye'nin BRICS'e üyeliği Hindistan tarafından engellendi” iddiası doğru değildir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) October 24, 2024
Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı BRICS Zirvesi kapsamında… pic.twitter.com/KlQbcOyIHo
En Çok Okunan Haberler
-
- Kimlikleri belli oldu
- Terör örgütü elebaşı Öcalan'dan ilk mesaj!
- Haydarpaşa’da ‘acele’ tahliye
- Teröristlerin saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
- Kadın teröristin de kimliği belli oldu!
- 'Arabanın bagajına koymuşlar, sırtından vurdular'
- Eşinin gönderdiği çiçeği almak isterken şehit olmuş
- O isim görevden alındı
- Kandilsiz Apo, Demirtaşsız DEM
- Özgür Özel 'zamanlamaya' dikkat çekti!