Çiftliğe yıldırım düşmesi sonucu 23 inek öldü

Yayınlanma: 20.06.2023 - 15:40

Güncelleme: 20.06.2023 - 15:40

Şiddetli yağışlar ve fırtınaların vurduğu Fransa'nın Cantal şehrindeki bir çiftliğe yıldırım düştü.

Yerel basın Montagne, "Glena komünündeki Lyabrus çiftliğinde gece yıldırım düşmesi sonucu 23 ineğin bir ağacın altında kalarak telef olduğunu" yazdı.

Montagne, "yirmi bir ineğin ölmüş olduğunu, ikisinin felç geçirdiğini ve daha sonra ötenazi yapıldığını" kaydetti.

Çiftlik sahibi Jean-Paul Grimal'ın kızının, sabah saatlerinde çiftliğe gittiğinde sürüde yaklaşık yirmi ineğin eksik olduğunu fark ettiği, bunun ardından ineklerin sık sık otladıkları bir alana giderek inekleri burada cansız halde gördüğü belirtildi.

Jean-Paul Grimal, "Bazıları on yaşındaydı. Gerçekten genetik bir işti. Ben 60 yaşındayım, 40 yıldır bu iş üzerinde çalışıyorum" dedi.

Grimal, işleme tesisine süt tedariki önemli ölçüde azalacağı için çiftlikteki para kaybının "çok büyük" olacağını söyledi.