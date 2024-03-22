'Çığır açan' akciğer kanseri aşısı geliştiriliyor

Yayınlanma: 22.03.2024 - 12:41

Güncelleme: 22.03.2024 - 12:43

Araştırmacılar, hastalık riski yüksek olan kişilerde akciğer kanserini önlemek için dünyanın ilk tedavi aşısını geliştirmeye çalışıyor.

Oxford Üniversitesi, Francis Crick Enstitüsü ve University College London'dan (UCL) bilim insanları, kanser hücrelerini öldürmek ve akciğer kanserini durdurmak için bağışıklık sistemini harekete geçiren bir aşı olan "LungVax"ı oluşturmak için Oxford-AstraZeneca Covid-19 aşısına benzer bir teknoloji kullandılar.

Ekibe, 3 bin doz aşı üretmeleri için yardım kuruluşları Cancer Research UK ve CRIS Cancer Foundation tarafından 1,7 milyon sterline kadar fon sağlandığı bildirildi.

Aşı, bağışıklık sistemini neoantijen olarak bilinen akciğer kanseri hücrelerindeki "kırmızı bayrak" proteinlerini tanıması ve onları öldürmesi için eğiten bir DNA dizisi kullanarak çalışıyor. Bu neoantijenler, hücrenin DNA'sındaki kansere neden olan mutasyonlar nedeniyle hücre yüzeyinde ortaya çıkar.

Cancer Research UK verilerine göre, Birleşik Krallık'ta her yıl yaklaşık 48 bin 500 akciğer kanseri vakasının görüldüğü ve bunların %72'sine sigaranın neden olduğu biliniyor.

Yardım kuruluşunun CEO'su Michelle Mitchell, geliştirilmekte olan "LungVax" aşısının kanserin daha önlenebilir olduğu bir geleceğe doğru "gerçekten önemli bir adım" olduğunu söyledi.

Mitchell, "Dünyayı pandemiden başarıyla çıkaran bilim, yakında bizi insanların kanser korkusu olmadan daha uzun ve daha iyi hayatlar yaşayabileceği bir geleceğe doğru yönlendirebilir. Araştırmanın altın çağındayız ve bu, akciğer kanserinde hayatta kalmayı dönüştüreceğini umduğumuz pek çok projeden biri" dedi.

Aşı, laboratuvar ortamında bir bağışıklık tepkisini tetiklediğini başarılı bir şekilde gösterebilirse, klinik bir denemeye geçecektir. Buradan elde edilecek olumlu sonuçlar, hastalık riski yüksek olan kişiler için daha büyük denemelere yol açabilir.

"BU DURUM DEĞİŞMELİ"

LungVax klinik araştırmasını yönetecek olan UCL ve Francis Crick Enstitüsü'nden Profesör Mariam Jamal-Hanjani, "Akciğer kanseri olan kişilerin %10'undan daha azı hastalıklarından 10 yıl veya daha uzun süre hayatta kalmaktadır. Bu durum değişmelidir. Bu araştırma, en yüksek risk altındaki kişilerde akciğer kanserini daha erken tespit etmek için akciğer sağlığı kontrolleri yoluyla mevcut çabaları tamamlamaktadır" dedi.

Erken tahminlere dayanarak aşının tüm akciğer kanserlerinin yaklaşık %90'ını kapsama potansiyeline sahip olduğunu söyleyen Jamal-Hanjani, "LungVax, akciğer kanseri riskinizi azaltmanın en iyi yolu olarak sigarayı bırakmanın yerini almayacaktır" dedi.

Jamal-Hanjani, en erken evre kanserlerin bazılarının ilk etapta ortaya çıkmasını önlemek için uygun bir yol sunabileceğini sözlerine ekledi.