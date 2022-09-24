Çim biçme makinesine çağ atlattı: Çim biçmede lazerli formül

24 Eylül 2022 Cumartesi, 16:06

ABD'li YouTube yayıncısı Daneil Riley, standart bir lazer işaretleyicisinden yaklaşık 8 bin kat daha güçlü olan 40 watt'lık bir kesme makinesinin lazeri ile deneyler yapmaya başladı. Riley, üç boyutlu yazıcı teknolojisinden yardım alarak tasarımını hayata geçirdi.

Riley, üşengeçliği ile izleyicilerini şaşırtarak "Benim jenerasyonumdan kimse, dışarıda gezip tozmak varken bu sıcak havada çim biçmek istemez" dedi ve çılgınca bir projeye imza attı.

"BİR MİKROSANİYEDE KÖR BIRAKIR"

Riley, videosunda fikir ardına fikir üreterek tasarımını geliştirdi ve en sonunda bahçede paletleri ile hareket edebilen, güçlü lazerini sağa sola kaydırarak geniş bir alanda biçme yapabilen ve biçtiği otları vakumu yardımıyla bir kavanoza toplayabilen ancak sadece birkaç metreyi bile kesmesi günler alan bir robot yapmış oldu.

İcadından gurur duyan yayıncı, lazerin gücü hakkında "Bu lazer o kadar güçlü ki, eğer bir mikrosaniye bile gözünüze gelirse ömür boyu kör kalırsınız" ifadelerini kullandı.

ROBOTUN YAPILIŞ SÜRECİ

Hazırladığı videoda adım adım robotunu oluşturan Riley, öncelikle lazerine bir kamera lensi taktı ve bu şekilde etkili kesme mesafesini artırdı.

Bunun ardından, lazerin belli bir alanda çalışması için üç boyutlu yazıcılar yardımıyla devamlı olarak sağa sola dönmesine olanak sağlayacak bir mekanizma tasarladı.

Teorisini kanıtlayan Riley, daha güçlü bir lazer kullanarak tasarımını geliştirmeye devam etti. Elde ettiği çim biçme gücünden tatmin olduktan sonra mucit, kısa sürede robotuna bir vücut tasarlamaya başladı.

Robot, en sonunda ileri geri hareket etmesine olanak sağlayan paletleriyle, sağ ve sol başlangıç noktalarında git-gel yaparak geniş bir alana etki eden lazeriyle ve kesilen çimleri toplayan vakumlu haznesi ile daha işlevsel bir noktaya geldi. Robota ait video YouTube'da kullanıcılar tarafından 4 milyon kez izlendi.