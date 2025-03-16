Çin, ABD’yi geride bıraktı: 100 km uzaklıktan insan yüzü tanıyabilen casus kamera

Yayınlanma: 16.03.2025 - 12:02

Güncelleme: 16.03.2025 - 12:02

Çinli bilim insanları, dünyanın en güçlü casus kamerasını geliştirdiklerini duyurdu. Yeni teknoloji, 100 kilometre uzaklıktan milimetre düzeyinde çözünürlük sunarak küresel gözetim konusunda yeni bir dönemi başlatabilir.

Çin Bilimler Akademisi Havacılık ve Uzay Bilgi Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen bu ileri seviye optik görüntüleme teknolojisi, sadece sivil gözlem amaçlı değil, yabancı askeri uydular ve savunma yapılarını izlemek için de kullanılabilir.

Özellikle lazer görüntüleme sistemine dayanan kamera, geleneksel mercek kullanan casus kameralarla karşılaştırıldığında 100 kat daha yüksek ayrıntı seviyelerine ulaşabiliyor.

ABD'NİN REKORU GERİDE KALDI

Bu gelişme, ABD merkezli savunma sanayi devi Lockheed Martin’in 2011’deki test sonuçlarını geride bırakıyor.

O dönemde ABD’nin casus kameraları 1,6 km uzaklıktan 2 cm çözünürlük sağlayabilmişti. Ancak, Çin’in geliştirdiği sistem, 101,8 km mesafeden 1,7 mm’lik ayrıntıları tespit edebiliyor.

Alçak Dünya yörüngesinde faaliyet gösteren uydular genellikle 170 km ile 800 km arasında değişen yüksekliklerde çalışıyor. Bu da, yeni Çin teknolojisinin uzaya yerleştirilmesi halinde dünya çapında kesintisiz bir gözetim ağı oluşturabileceği anlamına geliyor.

Bilim insanları, hava koşullarının kameranın doğruluğunu etkileyebileceğini belirtse de, bu sistemin küresel gözetimde çığır açabileceği düşünülüyor.

SİVİL ÖZGÜRLÜKLÜKLER TEHLİKEDE Mİ?

Bu yeni teknoloji, gizlilik ve kişisel özgürlükler açısından büyük bir tartışma başlatmış durumda. 2019 yılında Electronic Frontier Foundation (EFF), sürekli gözetimin sivil özgürlükleri tehdit ettiğini belirterek, casus uydulara yönelik düzenlemeler getirilmesi gerektiğini vurgulamıştı.

EFF, gerçek zamanlı video gözetiminin küresel düzeyde 7/24 kesintisiz takip yapılmasına imkân tanıyabileceğini ve bu durumun bireysel mahremiyet için büyük bir tehdit oluşturduğunu savunuyor.