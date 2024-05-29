Avustralya Parlamentosu'ndan Filistin kararı: Tasarı reddedildi

Avustralya'da muhalefetteki Yeşiller Partisinin sunduğu Filistin devletini tanımaya yönelik yasa tasarısı, parlamentonun alt kanadında yapılan oylamada reddedildi.

AA
Yayınlanma: 29.05.2024 - 14:44
Avustralya Parlamentosu'ndan Filistin kararı: Tasarı reddedildi
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Avustralya merkezli SBS News'teki habere göre, Avustralya'nın Filistin devletini tanımasını öngören yasa tasarısı için Temsilciler Meclisi'nde oylama yapıldı.

Yeşiller Partisinin lideri Adam Bandt'ın "barışa doğru somut adım" olarak nitelediği ve ülkesinin Filistin devletini tanımasını öngören yasa tasarısı 5'e karşı 80 oyla parlamento engeline takıldı.

Bandt, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, parlamentodaki oylamanın sonuçlarını eleştirerek iktidardaki İşçi Partisinin Filistin'in tanınması aleyhine oy kullandığını hatırlattı.

İşçi Partisinin Filistin'i tanıyan 146 ülke yerine ana muhalefet lideri Peter Dutton'a katıldığını belirten Bandt, "Hiçbirimiz, İşçi Partisinin soykırım karşısındaki suç ortaklığını ve korkaklığını unutmayacağız" ifadesini kullandı.

Yeşiller Partisinin lideri Bandt, Avustralya'nın Filistin'i tanımasının "ahlaki sorumluluk" olduğunu ifade ederek, parlamentoya Filistin'i tanımak için yasa tasarısı sunduklarını açıklamıştı.

Bandt, tasarıyı "sadece sembolik bir hareket değil, barışa ve şu anda Gazze'nin işgalinde görülen katliamın sona erdirilmesine yönelik kritik adım" olarak niteleyerek, Avustralya hükümetinin Filistin devletini tanıdığını açıklayan diğer ülkeler gibi bunu "öncelik" haline getirmesi gerektiğini kaydetmişti.

Avustralya Dışişleri Bakan Yardımcısı Tim Watts ise parlamentoda yaptığı konuşmada, Filistin'i tanıma tasarısını parlamentoya sunan Yeşiller Partisinin "samimiyetsiz" olduğunu öne sürmüştü.

Watts, "barışa bağlı, şiddeti reddeden, reforme edilmiş bir Filistin hükümeti" görmek istediklerini belirterek, "(Filistin devletini) Tanımanın barış davasını ilerletip ilerletmeyeceğine göre hareket edeceğimizi açıkça belirttik" ifadesini kullanmıştı.

Avustralya parlamentosu üyesi Julian Leeser de tasarının "Orta Doğu'daki durumu değiştirmeyeceğini" öne sürerek söz konusu tasarıya karşı olduklarını ifade etmişti.

İrlanda, Norveç ve İspanya, Filistin devletini resmen tanıdıklarını açıklamıştı.


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