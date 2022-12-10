Çin Cumhurbaşkanı Şi Çin-Arap zirvesinde açılışı yaptı

10 Aralık 2022 Cumartesi, 14:55

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 1. Çin-Arap Devletleri Zirvesi'ne katıldı ve "Çin-Arap Dostluğunun Ruhunu İleriye Taşımak ve Yeni Çağda Ortak Bir Geleceğe Sahip Çin-Arap Topluluğunu Ortaklaşa İnşa Etmek" başlıklı açılış konuşmasını yaptı.



Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Suudi Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman el-Suud, Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi, Ürdün Kralı II. Abdullah, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa el Halife, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Meşal el-Ahmad el Cebir el-Sabah, Tunus Devlet Başkanı Kays Said, Cibuti Devlet Başkanı İsmail Omar Guelleh, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, Komor Devlet Başkanı Azali Assoumani, Moritanya Devlet Başkanı Mohamed Ould Ghazouani, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Fas Başbakanı Aziz Ahnuş, Cezayir Başbakanı Ayman Benabderrahmane, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ve 21 Arap Birliği ülkesinin diğer liderleri ile Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit ve diğer uluslararası kuruluşların başkanları Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki 1. Çin-Arap Devletleri Zirvesi'ne katıldı.

