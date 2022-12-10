İran'dan Çin-Suudi Arabistan ortak açıklamasına tepki
İran, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Suudi Arabistan'ı ziyareti sırasında iki ülke tarafından yayınlanan ortak açıklamada, Tahran'ın bölge ülkelerine müdahale ettiğine dair suçlamalara yer verilmesine tepki gösterdi.
İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cemşidi, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Çin Devlet Başkanı Şi'nin, Suudi Arabistan'a yaptığı ziyarette ülkesine yönelik suçlamaya yanıt verdi.
Suudi Arabistan'ı ABD ile birlikte bölgede terörü desteklemekle suçlayan Cemşidi, "Pekin'deki meslektaşlara bir hatırlatma: Suudiler, ABD ile birlikte Suriye'de DEAŞ ve El Kaide'yi destekleyip Yemen'e gaddarca davranırken İran bölgesel istikrar ve güvenliği yeniden sağlamak ve güvensizliğin hem Doğu'ya hem de Batı'ya yayılmasını önlemek için terörist gruplarla savaştı" ifadelerini kullandı.
Çin Devlet Başkanı Şi'nin Suudi Arabistan ziyareti sırasında iki ülke ortak bir açıklama yayınlamış ve açıklamanın bir bölümünde İran'a "diğer ülkelerin iç işlerine karışmaması" çağrısında bulunulmuştu.
Açıklamada, "İran'ın iyi komşuluk ilkesine saygı göstermesinin önemi" de vurgulanırken iki ülkenin ayrıca "İran'ın nükleer programının barışçıl doğasından emin olmak için işbirliğini güçlendirme ihtiyacı" konusunda anlaştığı ifade edilmişti.
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