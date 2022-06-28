Çin Cumhurbaşkanı Xi, tahıl üreticilerini ulusal gıda güvenliğine katkıda bulunmaya davet etti

28 Haziran 2022 Salı, 15:29

Şi, Şu'nun iyi bir buğday hasadı aldığını ve Şu'nun evlatlarının tarımda çalışmak için onun izinden gittiğini öğrenmekten memnuniyet duyduğunu ifade etti.

İnsanların bol miktarda yiyeceğe sahip olduklarında kendilerini güvende hissedeceklerini kaydeden Şi, tahıl üretimini her zaman dikkatle takip ettiğini belirtti.

Mektubunda Şi, ÇKP Merkez Komitesi'nin son yıllarda Çin halkının pirinç kaselerini sıkıca kendi ellerinde tutmalarını, yani gıda üretiminde kendi kendilerine yeterli olmalarını, çiftçilerin somut faydalar elde etmelerini ve hayatlarını daha iyi hale getirmelerini sağlamak amacıyla, tahıl üretimini desteklemek için bir dizi politika ortaya koyduğunu söyledi.

Şi, büyük ölçekli tahıl yetiştiricilerinin büyük ölçekli üretimin avantajlarından yararlanabileceğine, modern tarım teknolojilerini aktif olarak uygulayabileceğine ve küçük ölçekli çiftçileri tahıl üretimini genişleterek ve tahıl kalitesini artırarak ülkenin gıda güvenliğine katkıda bulunmaya teşvik edebileceğine ilişkin umudunu dile getirdi.

Şu, tahıl yetiştirme deneyimini ve son 10 yıldan uzun süredir köylülerin yoksulluktan kurtulmalarına yardımcı olma çabalarını bildirmek için kısa süre önce Şi'ye bir mektup yazmıştı. Şu, öteden beri tarım bilimi ve teknolojilerini incelemeye hevesliydi. 2010 yılında bir tarım kooperatifi kurduktan sonra büyük ölçekli bir tahıl yetiştiricisi olmuş ve birçok ulusal ödül kazanmıştı. Şi, Nisan 2011'de Şu'nun köyünü ziyareti sırasında Şu ve diğer köylülerden yerel buğday ekimi hakkında bilgi almıştı.