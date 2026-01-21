Çin’de eski istihbarat yöneticisine rüşvet soruşturması: Partiden ihraç edildi

ÇKP Merkezi Disiplin Teftiş Komisyonundan yapılan açıklamada, Gao’nun, konumunun gücünü kötüye kullanarak halka arz işlemlerinin onayı, toprak haklarının transferi, adli davaların çözümünde başkaları için haksız kazanç sağladığı ve karşılığında büyük miktarda parayı rüşvet olarak aldığı belirtildi.

Gao'nun söz konusu eylemleriyle parti disiplinini ciddi ihlal ettiği aktarılan açıklamada, eski istihbarat yetkilisinin partiden ihraç edildiği, yasa dışı kazancına el konulmasına karar verildiği ve yargılanmak üzere dosyasının savcılığa teslim edildiği kaydedildi.

Komisyon, Haziran 2025'te Gao hakkında "parti disiplini ve kanunları ciddi ihlal" şüphesiyle soruşturma başlatmıştı.

Kariyerinin büyük bölümünde istihbarat alanında çalışan 75 yaşındaki Gao, 2005 yılında Falun Gong tarikatı ve diğer yıkıcı dini örgütlenmelere karşı kurulan yüksek düzeyli bir parti organı olan Tarikat Sorunlarını Önleme ve Kontrol için Merkezi Liderlik Grubu'nun direktör yardımcısı olmuştu.

Gao, sonraki yıllarda ÇKP Merkezi Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonu Genel Sekreter Yardımcısı ve ÇKP Merkezi İstikrarı Koruma Ofisi Direktör Yardımcısı olarak partinin iç güvenlik ve toplumsal istikrar operasyonlarında kilit roller üstlenmişti.