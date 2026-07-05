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Çin'den sıcaklara karşı 'sis' yöntemi: Dakikalar içinde sıcaklık düşüyor

Çin'den sıcaklara karşı 'sis' yöntemi: Dakikalar içinde sıcaklık düşüyor

5.07.2026 17:44:00
Güncellenme:
İHA
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Çin'den sıcaklara karşı 'sis' yöntemi: Dakikalar içinde sıcaklık düşüyor

Çin'in Yuncheng kentinde bir sitede binaların çatılarına kurulan sisleme sistemiyle, sıcaklık birkaç dakika içinde 5 ila 8 derece düştü.
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Avrupa'da sıcak hava dalgaları etkisini artırırken, Çin'de yüksek sıcaklıklara karşı alternatif serinletme yöntemleri uygulanıyor.

Ülkenin kuzeyindeki Shanxi eyaletine bağlı Yuncheng şehrinde bir sitede çevreyi serinletmek amacıyla sitedeki binaların çatılarından sis püskürtmeye başlandı.

Uygulama çerçevesinde çatılardan püskürtülen su zerreleri, suyun aşağı düşerken buharlaştığı esnada ısıyı emmesi sayesinde hava sıcaklığını düşürüyor. Püskürtme sisteminin Çin'in Sichuan eyaletinde yerel yönetimler tarafından inşaatlarda çalışan işçilerin serinletilmesi için, Wuhan'da ise inşaat çalışmalarından kaynaklanan tozu bastırmak için kullanıldığı biliniyor.

"8 DERECE DÜŞÜRÜYOR"

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning sosyal medya hesabından uygulamaya ilişkin bir görüntü paylaşarak, "Çin'in Shaanxi eyaletindeki bir sitede çatıdan püskürtülen sis, dikkat çekiyor. Çatı yağmuru olarak adlandırılan bu sisleme sistemi, yüzey sıcaklığını birkaç dakika içinde 5 ila 8 derece düşürüyor" diye yazdı.

Çin'de kamusal alanda ilk kez 2008 Pekin Olimpiyatları sırasında kullanılan doğal serinleme sisteminin işleyişine ilişkin görüntüler, sosyal medyada yoğun ilgiyle karşılandı.

İlgili Konular: #Çin #küresel ısınma

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