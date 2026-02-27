Çin'den vatandaşlarına 'İran'ı terk edin' çağrısı

Çin'in İran'daki Büyükelçiliği ve Başkonsoloslukları, yayımladıkları uyarıda, İran'da yakın zamanda dış güvenlik risklerinin ciddi şekilde arttığını bildirdi.

Birçok ülkenin vatandaşlarına İran'ı terk etmeleri uyarıları yayımladığı hatırlatılan açıklamada, Çin vatandaşlarına İran'a seyahat etmekten kaçınmaları tavsiye edildi. Uyarıda, halihazırda ülkede bulunan Çin vatandaşlarının güvenlik önlemlerini artırmaları ve en kısa zamanda ülkeyi terk etmeleri istendi.

Çin'in İran'daki ve komşu ülkelerdeki büyükelçilik ve konsolosluklarının Çin vatandaşlarına destek sağlayacağı belirtilen uyarıda, ticari uçuşlar ve kara yoluyla transferlerinin sağlanacağı kaydedildi.