Çin Devlet Başkanı Şi Cinping: İnsanlığın geleceği ve kaderi, ABD-Çin ilişkilerine bağlı

Yayınlanma: 19.06.2023 - 13:52

Güncelleme: 19.06.2023 - 13:54

Çin Merkez Televizyonu'nun haberine göre, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Pekin'deki Halk Kongresi Binası'nda bir araya geldi.

Şi Cinping, Anthony Blinken'in Pekin ziyareti sırasında Çin ve ABD'nin bir dizi konuda ilerleme kaydettiğini ve anlaşmaya vardığını belirterek, "bu çok iyi" ifadesini kulandı.

Şi, Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang ve ÇKP Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Başkanı Wang Yi'nin, Blinken ile yapılan görüşmeleri "samimi ve derin" olarak tanımladıklarını kaydetti.

"SAĞLIKLI VE İSTİKRARLI BİR İLİŞKİ UMUYORUZ"

Blinken ile yaptığı görüşmeye değinen Şi, Pekin-Washington ilişkilerinin "tüm zorlukların üstesinden gelebileceğini" umduğunu söyledi.

Şi, "Çin, Çin-ABD ilişkilerinin sağlıklı ve istikrarlı olmasını umuyor ve iki büyük gücün tüm zorlukların üstesinden gelebileceğine ve karşılıklı saygı, barış içinde bir arada yaşama ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliği temelinde birbirleriyle geçinmenin doğru yolunu bulabileceğine inanıyor" dedi.

Dünya'nın "Çin ve ABD'nin kendi gelişimlerini ve ortak refahlarını barındıracak kadar büyük" olduğunu vurgulayan Şi, "İnsanlığın geleceği ve kaderi ABD ve Çin'in bir arada yaşamanın doğru yolunu bulup bulamayacağına bağlıdır" diye konuştu.

"BAŞARI, BİR TEHDİT DEĞİL, BİR FIRSAT OLMALI"

Şi, Çin halkının da ABD halkı gibi kendine güvenen, kendine saygı duyan ve kendine güvenen bir halk olduğunu ve her ikisinin de daha iyi bir yaşam hakkına sahip olduğunu belirterek, "iki ülkenin ortak çıkarlarına değer verilmesi ve her birinin başarısı diğeri için bir tehdit değil bir fırsat olması" gerektiğini söyledi.

"Büyük güçler arasındaki rekabetin, çağın gerisinde kaldığına" işaret eden Şi, söz konusu rekabetin, "ABD'nin iç sorunlarını ve dünyanın karşı karşıya olduğu zorlukları kesinlikle çözmeyeceğini" kaydetti.