Çin Dışişleri Bakanı Vang: ABD, Çin'in yeniden birleşmesini engellemeyi aklından dahi geçirmemeli
Çin Dışişleri BakanI Vang Yi, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretini kınadı.
Çin Dışişleri BakanI Vang Yi, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin'in tüm uyarı ve protestoları rağmen Tayvan'a gerçekleştirdiği ziyaretin, Çin'in egemenliğini kötü niyetle ihlal eden bilinçli bir siyasi provokasyon olduğunu savundu.
Vang Yi, ziyaretin Çin halkında öfkeye yol açtığını vurgulayarak, "(Pelosi'nin ziyareti) Bir kez daha kanıtlıyor ki, bazı ABD'li politikacılar Çin-ABD ilişkilerinde 'sorunları yaratan', ABD ise Tayvan Boğazı'ndaki barışın ve bölgesel istikrarın 'en büyük yok edicisi' haline gelmiştir" ifadesini kullandı.
Vang, "tek Çin" ilkesinin uluslararası ilişkileri yöneten temel normu ve İkinci Dünya Savaşı sonrası uluslararası düzenin ana unsurlarından biri olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:
"ABD, Çin'in yeniden birleşmesini engellemeyi aklından dahi geçirmemeli. Tayvan Çin'in parçasıdır, Çin'in yeniden bütünleşmesi zamanın eğilimi ve tarihin varacağı kaçınılmaz sonuçtur. Çin, Tayvan'ın bağımsızlığını savunan güçlere ve dış müdahalelere asla ödün vermeyecektir."
Vang, Tayvan sorunun Çin'in zayıf ve kargaşa içinde olduğu bir dönemin ürünü olduğu ve ulusal canlanmayla birlikte sona ereceğini ifade ederek, "ABD, Tayvan'ın bağımsızlığını savunan güçleri ne kadar desteklerse desteklesin, çabası boşuna olacaktır. Başka ülkelerin iç işlerine karışmasının meşum kayıtlarına daha fazla sayfa eklemekten başka işe yaramayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.
Çin Dışişleri Bakanlığı, dün gece Pelosi'nin uçağının Tayvan'a inmesinin hemen ardından yaptığı açıklamada, ziyareti kınadığını bildirmişti.
Dışileri Bakanlığı, ayrıca ABD'nin Pekin Büyükelçisi Nicholas Burns'u bakanlığa çağırarak Washington yönetimini protesto etmişti.
Çin Savunma Bakanlığı da ada çevresinde "bir dizi askeri tatbikat" düzenleyeceğini duyurmuştu.
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