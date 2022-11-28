Çin Dışişleri Bakanlığı BBC'nin haberini yalanladı
Çin Dışişleri Bakanlığı, Şanghay kentindeki protestoları haber yapan BBC'yi yalanladı. Bakanlık, protestolar hakkında "bahsettiğiniz şeyden haberdar değiliz" açıklamasında bulundu.
İngiliz yayın kuruluşu BBC, Edward Lawrence isimli muhabirinin, Şanghay'daki protestoları takip ederken polis tarafından tutuklandığını ve dövüldüğünü duyurdu.
Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "BBC'nin açıklamasını not ettik, anlatılanlar gerçeği yansıtmıyor" ifadeleri yer aldı.
Bakanlık, BBC'nin Çin'in Şanghay kentinden yayınladığı "protesto" haberini "bahsettiğiniz şeyden haberdar değiliz" diyerek yalanladı.
Bakanlık ayrıca, BBC'nin gözaltına alınan muhabiri için ise "gazeteci kendisini gazeteci olarak tanıtmadı" dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian, "Şanghay'daki ilgili makamlardan öğrendiğimize göre, söz konusu kişi kendisini gazeteci olarak tanıtmamış ve basın kimlik belgelerini gönüllü olarak ibraz etmemiştir" dedi ve uluslararası medyaya, "Çin'deyken Çin yasa ve yönetmeliklerine uymaları" çağrısında bulundu.
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