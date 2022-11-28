Çin'deki protestolarda 2 kişiye gözaltı
Çin polisi, Çin'in Şanghay kentinde başlayan protestolardaki iki göstericiye gözaltı yaptı.
Çin'in liman kenti Şanghay'da, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti Urumçi'de yaşamını yitirenler için ve Covid-19 karantina şartlarını protesto etmek amacıyla toplanan kalabalığa polis müdahale etti.
AFP'nin haberine göre, Çin polisinin insanları kenara çekerek telefonlarındaki fotoğrafları silmelerini emretti ve iki kişiye gözaltı yaptı.
Çin polisi, AFP muhabirine gözaltı sebebini "düzenlemelerimize uymadığı için" cümlesiyle açıkladı.
NE OLMUŞTU?
Çin yönetiminin uyguladığı "Sıfır-Covid" politikasından sıkılan halk prostesto gösterilerine başlamış, Urumçi'de 10 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından protestolar genişlik kazanmıştı.
Gösteriler sırasında birçok kişi, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e "istifa et" çağrısında bulunmuştu.
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