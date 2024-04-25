Hamas lideri Haniye İsmailağa Cemaati'ne taziye ziyaretinde bulundu

Hamas Lideri İsmail Haniye, cemaat lideri Hasan Kılıç'ın ölümü nedeniyle İsmailağa Cemaati'ni ziyaret etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.04.2024 - 23:56
Hamas lideri Haniye İsmailağa Cemaati'ne taziye ziyaretinde bulundu
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Hamas Lideri İsmail Haniye ve beraberindeki heyet, cemaatin lideri Hasan Kılıç'ın ölümü nedeniyle İsmailağa Cemaati'ni ziyaret etti.

Ölen İsmailağa lideri Kılıç için gerçekleştirilen taziye ziyaretinin fotoğrafı Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaşıldı. 

Cemaatin kurucusu Mahmud Ustaosmanoğlu'nun torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu, ziyareti şu sözlerle paylaştı:

"Hamas lideri İsmail haniye ve beraberinde ki heyetle şeyhimiz Hasan efendi hz taziyesi için tekkemiz ismailağa camiine teşrif ettiler Mübarek olsun" 


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