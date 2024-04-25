Hamas lideri Haniye İsmailağa Cemaati'ne taziye ziyaretinde bulundu
Hamas Lideri İsmail Haniye, cemaat lideri Hasan Kılıç'ın ölümü nedeniyle İsmailağa Cemaati'ni ziyaret etti.
Hamas Lideri İsmail Haniye ve beraberindeki heyet, cemaatin lideri Hasan Kılıç'ın ölümü nedeniyle İsmailağa Cemaati'ni ziyaret etti.
Ölen İsmailağa lideri Kılıç için gerçekleştirilen taziye ziyaretinin fotoğrafı Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Cemaatin kurucusu Mahmud Ustaosmanoğlu'nun torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu, ziyareti şu sözlerle paylaştı:
"Hamas lideri İsmail haniye ve beraberinde ki heyetle şeyhimiz Hasan efendi hz taziyesi için tekkemiz ismailağa camiine teşrif ettiler Mübarek olsun"
En Çok Okunan Haberler
-
- Kepez Belediyesi'nde yeni başkan belli oldu
- ‘Haddini bilsin, tepemin tasını attırmasın’
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- AKP'li isimden istifa çağrısı!
- CHP’nin yükselişi sürüyor
- Dilan ve Engin Polat çiftinin yargılandığı davada karar
- 'Kapıdan içeri sokmayın'
- Son mesai saatinde 4.5 milyonluk fatura kesilmiş
- Soylu geri mi dönüyor?
- Evlilikte şanslı olan 4 burç!