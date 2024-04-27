Hamas: Gazze’de ateşkes anlaşmasına ilişkin İsrail’in cevabını aldık

Hamas, İsrail'in, 13 Nisan'da arabulucu Mısır ve Katar'a ilettiği esir değişimi ve ateşkes anlaşmasına dair tutumuna ilişkin resmi yanıtını aldığını duyurdu.

AA
Yayınlanma: 27.04.2024 - 13:33
Hamas: Gazze’de ateşkes anlaşmasına ilişkin İsrail’in cevabını aldık
Abone Ol google-news

Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye, yaptığı yazılı açıklamada, detay vermeksizin “Hamas Hareketi, bu öneriyi inceleyecek ve çalışmanın tamamlanmasının ardından yanıtını (arabuluculara) sunacak” ifadelerini kullandı.

Hayye, 24 Nisan’da yaptığı açıklamada, İsrail ile dolaylı müzakerelerde esnek bir tutum sergilediklerini ancak Tel Aviv yönetiminin Gazze'ye yönelik savaşı bitirmeyi reddederek süreci uzattığını söylemişti.

İstihbarat Şefi Abbas Kamil'in başkanlığındaki Mısır heyeti de İsrail ile Hamas arasında esir takası müzakerelerini görüşmek için bugün İsrail'e gitmişti.

İsrail hükümetinin, Hamas ile esir takası müzakerelerine "son bir şans vermeye hazır olduğunu" ancak müzakerelerde ilerleme kaydedilmezse Refah'a kara saldırısı başlatacağı mesajını Mısır tarafına ilettiği bildirilmişti.

REFAH'A OLASI KARA SALDIRISI

Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. 
İsrail'in 7 Ekim'deki saldırıları nedeniyle 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden oldu.

Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,5 milyona ulaştı.

Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor. İsrail ordusu, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

Uluslararası uyarılara rağmen Refah'a saldırı planını onayladığını defalarca yineleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada saldırı için tarih belirlendiğini belirtmişti.

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail ordusunun Refah'a kara saldırısını "çok yakında" başlatacağını bildirmişti.


Hamas haberleri ateşkes haberleri israil haberleri

İlgili Haberler

Hamas lideri Haniye İsmailağa Cemaati'ne taziye ziyaretinde bulundu

Hamas lideri Haniye İsmailağa Cemaati'ne taziye ziyaretinde bulundu
ABD ve 17 ülkeden Hamas'a çağrı:

ABD ve 17 ülkeden Hamas'a çağrı: "Rehineleri serbest bırakın, Gazze krizini sonlandırın"
Hamas'tan İsrail açıklaması: Müzakere sürecini uzatıyor

Hamas'tan İsrail açıklaması: Müzakere sürecini uzatıyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Arkeologlardan tarihi keşif: Platon'un mezarı bulundu!

Arkeologlardan tarihi keşif: Platon'un mezarı bulundu!
Yıldız Tilbe ‘dişsiz’ halini paylaştı!

Yıldız Tilbe ‘dişsiz’ halini paylaştı!
Özgür Özel 'kırmızı motosiklet' sözünü tuttu

Özgür Özel 'kırmızı motosiklet' sözünü tuttu
Fotoğrafları çok konuşuldu… Yasmin Erbil sevgilisi Yiğit Poyraz’la spor salonundan paylaştı!

Fotoğrafları çok konuşuldu… Yasmin Erbil sevgilisi Yiğit Poyraz’la spor salonundan paylaştı!
Son Dakika... Cezaevinde 37 kiloya düşmüştü: Nihal Candan için tahliye kararı

Son Dakika... Cezaevinde 37 kiloya düşmüştü: Nihal Candan için tahliye kararı
Resmi Gazete’de yayımlandı! KDV oranları değişti

Resmi Gazete’de yayımlandı! KDV oranları değişti
Devlet Bahçeli'nin 'Ferdi Tayfur'lu mesajı kime? 'Dükkânı kapat gel diyor'

Devlet Bahçeli'nin 'Ferdi Tayfur'lu mesajı kime? 'Dükkânı kapat gel diyor'
En çok alkol tüketen 10 ülke açıklandı!

En çok alkol tüketen 10 ülke açıklandı!