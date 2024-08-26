Savunma Bakanlığı alarm durumuna geçti... Japonya, Çin'e ait askeri bir uçağın hava sahasını ihlal ettiğini ileri sürdü

Japonya, ilk kez Çin'e ait bir askeri uçağın hava sahasını ihlal ettiğini öne sürdü.

AA
Yayınlanma: 26.08.2024 - 13:41
Savunma Bakanlığı alarm durumuna geçti... Japonya, Çin'e ait askeri bir uçağın hava sahasını ihlal ettiğini ileri sürdü
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Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, Japonya Savunma Bakanlığı, Çin ordusuna ait Y-9 tipi bir askeri uçağın yerel saatle 11.29'da Doğu Çin Denizi'ndeki Danjo Adaları açıklarında Japonya hava sahasına girdiğini belirtti.

Uçağın yaklaşık 2 dakika boyunca Japon hava sahasını ihlal ettiği belirtilen bakanlık açıklamasında, savaş uçaklarının karşılık vermek üzere harekete geçtiği ancak Çin uçağının o sırada Japon hava sahasını terk ettiği kaydedildi.

ALARM DURUMUNA GEÇİLDİ

Hava sahası ihlali sonrası alarm durumuna geçen Japonya Savunma Bakanlığının, ilk kez Japon hava sahasını ihlal eden "Çin'in amacını anlamaya çalıştığı" belirtildi.


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