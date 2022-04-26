Çin, Hong Kong ve Tayvan'da Covid-19 vakaları artıyor

26 Nisan 2022 Salı, 10:45

Covid-19'un ilk görüldüğü ülke olan Çin, Tayvan ve Hong Kong'da vaka sayıları artmaya devam ediyor.

Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte hastalık belirtisi gösteren 1973, hastalık belirtisi göstermeyen 17 bin 813 vaka saptanırken yurt dışı kaynaklı 88 vaka kayıtlara geçti.

Vakaların büyük bölümü ülkenin en büyük şehri Şanghay'da görüldü. Kentte hastalık belirtisi gösteren 1661, göstermeyen 15 bin 319 vaka tespit edilirken virüs nedeniyle 52 kişi hayatını kaybetti.

Salgından dolayı 1 Mart'tan bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 190'a yükseldi. Hayatını kaybedenlerin büyük bölümünün yaşlı ve kronik hastalığı bulunan kişiler olduğu bildirildi.

Nüfusu 26 milyonu aşan Şanghay'daki Omicron vakalarının tetiklediği salgın, kapanma tedbirleri ve şehir içi hareket kısıtlamalarına rağmen kontrol altına alınamıyor. Kentte 28 Mart'ta ilan edilen "kademeli" kapanma, vakalar azalmadığı için tüm şehirde belirsiz süreyle uygulanmaya devam edilmişti.

Sağlık yetkilileri kenti yüksek, orta ve düşük risk bölgelerine ayırarak son 14 günde vaka görülmeyen bölgelerde sokağa çıkma yasaklarını kaldırılacağını açıklasa da şehir içi hareket kısıtlamaları uzatılmıştı.

Çin ana karasında bugüne kadar 205 bin 257 vaka tespit edildi, 4 bin 828 kişi öldü.

HONG KONG: SALGINDA 5. DALGA

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde covid-19'un Omicron varyantına bağlı yerel kaynaklı vakaların yol açtığı 5. dalganın etkisi azalarak sürüyor.

Sağlık Koruma Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 18'i yurt dışı kaynaklı 431 covid-19 vakası tespit edildi, 18 kişi hayatını kaybetti.

Kentte günlük vaka sayısı 10 gündür 1000'in altında seyrediyor.

Salgın dalgasında yılbaşından bu yana 1 milyon 180 binden fazla vaka görülürken 9 bin 54 kişi hayatını kaybetti.

TAYVAN'DA VAKALAR EN YÜKSEK SEVİYEDE

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'da da Covid-19 vakalarındaki artış dikkati çekiyor. Günlük vaka sayısı dün bir kez daha salgının başından bu yana en yüksek düzeye ulaştı.

Merkezi Salgın Komuta Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte yerel kaynaklı 5 bin 108, dış kaynaklı 113 vaka tespit edilirken can kaybı görülmedi.

Yaklaşık 23,8 milyon nüfuslu adada en son 2021'in mayıs ve haziran aylarında Delta varyantının tetiklediği salgın dalgasında günlük vaka sayısı yalnızca birkaç günlüğüne 500'ün üstüne kadar çıkmıştı.

Günlük vaka sayısı, bu yıl 15 Nisan'da ilk defa 1000'in üstüne çıkarken 21 Nisan'da 3 bin, 23 Nisan'da ise 5 bin eşiğini aşmıştı.

Yeni salgın dalgasının, Çin ana karası ve Hong Kong'da olduğu gibi, Omicron varyantının yayılmasının sonucu olduğu tahmin ediliyor.

Tayvan'da bugüne kadar 61 bin 686 vaka görülürken virüs nedeniyle 856 kişi hayatını kaybetti.