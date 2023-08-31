Çin ile ABD arasında tansiyon arttı: Askeri yardım yapmasına tepki gösterdi

Yayınlanma: 31.08.2023 - 12:50

Güncelleme: 31.08.2023 - 12:50

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında, ABD'nin "FMF" programı kapsamında Tayvan'a silah sağlamasının "tek Çin" ilkesini ihlal ettiğini, Çin ile ABD arasındaki diplomatik ilişkilerin temelini oluşturan Üç Ortak Bildiri'nin, özellikle de Tayvan'a silah satışına ilişkin 17 Ağustos 1982 tarihli bildirinin hükümlerine aykırı olduğunu belirtti.

Planlanan yardımın Çin'in egemenliğini ve güvenlik çıkarlarını tehdit ettiğini savunan Sözcü Vang, ABD'yi kınadıklarını bildirdi.

Vang, Tayvan sorununun Çin'in "iç işi" olduğunu, yabancı müdahalesinin kabul edilemeyeceğini vurgulayarak ABD'ye Tayvan ile askeri temaslarını kesmesi ve silah satışına son vermesi çağrısında bulundu.

CNN televizyonu, ABD Dışişleri Bakanlığının, genellikle "egemen ülkeler" için kullanılan FMF programı dahilinde Tayvan'a 80 milyon dolar değerine askeri yardım yapılmasına ilişkin Kongre'ye bildirimde bulunduğunu bildirmişti.

ABD, Çin ile imzaladığı 17 Ağustos 1982 tarihli ortak bildiride Tayvan'a silah satmayacağını açıkça ifade etmese de "Çin'in Tayvan Boğazı'nı silahlandırmasına mukabil bir seviyeye indireceğini" deklare etmişti.