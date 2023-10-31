Çin-İsrail arasında bayrak krizi: Aramalar sonuçsuz kaldı

Popüler Çinli dijital harita uygulamaları platformlarından İsrail ismini ve bayrağını kaldırdı. Diğer ülkelerin isimlerinin yer aldığı haritalarda İsrail isimli aramalar sonuçsuz kalıyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.10.2023 - 11:13
Çin-İsrail arasında bayrak krizi: Aramalar sonuçsuz kaldı
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İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sürerken Çin’den dikkat çekici bir adım geldi. Popüler Çinli dijital harita uygulamaları ve web siteleri platformlarından İsrail ismini kaldırdı.

Sputnik'in aktardığına göre, Çinli harita uygulamalarında tüm ülkeler isim ve bayraklarıyla yer aldı. Ancak İsrail ve Filistin üzerine gelindiğinde isim ve bayrak koyulmadığı görüldü. Bölgedeki şehir isimleri belirirken, İsrail isminin ve bayrağının kaldırıldığı anlaşıldı.

Benzer durumun cep telefonuyla haritaya erişildiğinde de yaşandığı görüldü. Şirketlerden konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

Pekin, Filistin sorununa çözüm olarak iki devletli çözümden yana ve Filistin devletinin tanınması çağrıları yapıyor. Çin İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları karşısında ateşkes çağrısı yapıyor.


israil Çin

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