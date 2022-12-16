Çin, Japonya'ya karşı harekete geçti: Savaş gemileri Pasifik'e açıldı

16 Aralık 2022 Cuma, 16:32

Japon Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Çin'in güdümlü füze taşıyan "Tip 055" sınıfı Lhasa muhribi ile "Tip 051" sınıfı Kayfıng muhribi, bir ikmal gemisi ile Japonya'nın güneyindeki Osumi Boğazı'ndan geçti.

Öte yandan 796 borda numaralı "Tip 815" sınıfı elektronik istihbarat gemisinin de Okinava'nın güneyindeki Miyako Boğazı'nda seyrettiği tespit edildi.

Bakanlık, gemilerin Japon savaş uçakları ve gemileri tarafından izlendiğini kaydetti.

Seyir faaliyetinin, Tokyo yönetiminin, savunma harcamalarında artışa gidilmesini ve ordusunun karşı saldırı kapasitesinin artırılmasını öngören yeni ulusal güvenlik stratejisini açıklamasının ardından gelmesi dikkati çekti.

Çin'i yöneten Komünist Parti'nin yayın organı Global Times'ta yayımlanan haberde, adı açıklanmayan uzmanlara dayanarak, gemilerin boğazlardan geçişinin, "Japonya'nın yeni askeri hamlelerine karşı Çin ordusunun ülkenin ulusal egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve kalkınma çıkarlarını koruma kapasitesini sergilediği" değerlendirmesine yer verildi.

STRATEJİDE ÇİN'E DİKKAT ÇEKİLDİ

Yeni stratejide Çin'in artan askeri varlığının, "Japonya'nın ulusal güvenliğine ve uluslararası barışa yönelik en büyük stratejik tehdit olduğu" ifadesine yer verilmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, Çin'in Asya-Pasifik bölgesinde ve ötesinde barış ve istikrarın sürdürülmesini desteklediğini belirterek, "Japonya gerçekleri çarpıtıyor, iki ülke arasında ortak anlayıştan ayrılıyor ve Çin'in itibarını lekeliyor. Bunu kınıyoruz ve diplomatik olarak protesto ediyoruz" dedi.

Çin ve Japonya'nın iki yakın komşu ve bölgenin önemli ülkeleri olduğunu ifade eden Vang, "Japonya'ya iki ülke arasında dostluğu ve işbirliğini sürdürme, diplomatik ilişkilerin temelini oluşturan 4 Siyasi Belge'deki ilkelere bağlı kalma çağrısında bulunuyoruz. Çin ve Japonya, birbirini tehdit olarak değil işbirliği ortağı olarak görmeli. Asya ülkeleri, birbirlerinin güvenlik endişelerine saygı göstermeli." diye konuştu.