Çin'den Japonya'ya çağrı: İkili anlaşmalara geri dönün

14 Aralık 2022 Çarşamba, 14:12

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Çin-Japonya ilişkilerine dair değerlendirmelerde bulundu.

Wang Wenbin, Japonya'nın "Çin tehdidini körükleyerek kendi askeri gücünü arttırmak için bir bahane bulma girişimlerinin başarılı olamayacağını" söyledi.

Wang, "Çin her zaman Asya-Pasifik bölgesinde ve tüm dünyada barış ve istikrarı korumaya kararlıdır, ÇHC tüm ülkelerin kalkınması için bir ortak ve fırsattır. Japonya'nın savunma politikası belgesi, gerçekleri görmezden geliyor, Japonya'nın ikili taahhütlerinden ve Pekin ile Tokyo arasındaki anlaşmalardan geri adım atıyor ve Çin'i mantıksız bir şekilde karalıyor" dedi.

Bunun kabul edilemez olduğunu vurgulayan Wang, "Çin buna şiddetle karşı çıkmaktadır ve bu tutumunu diplomatik kanallar aracılığıyla Japonya tarafına her zaman ifade etmiştir" ifadelerini kullandı.

DİYALOĞA ÇAĞIRDI

Wang, Çin ve Japonya'nın bir komşu ve bölgede önemli ülkeler olduğunu belirterek, "Çin-Japon dostluk ve işbirliği ilişkilerinin sürdürülmesi ve geliştirilmesi iki devletin ve halklarının temel çıkarlarına uygundur" diye konuştu.

Wang, "Tokyo'yu bir kez daha dört Çin-Japon politika belgesinin temel ilkelerine sıkı sıkıya uymaya, birbirlerine gerçekten işbirlikçi ortaklar olarak davranmaya ve birbirlerine tehdit oluşturmamaya çağırıyoruz" dedi.