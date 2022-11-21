Çin Komünist Partisi’nden CHP’ye üst düzey ziyaret…

21 Kasım 2022 Pazartesi, 16:56

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Dış İlişkiler Bakan Yardımcısı Qian Hongshan başkanlığındaki ÇKP heyeti, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili, CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz başkanlığındaki CHP heyetini ziyaret etti. CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç’ın da yer aldığı CHP heyeti, ÇKP heyetini İstanbul İl Başkanlığı’nda ağırladı.

İki partinin üst düzey temsilcileri arasında yaklaşık iki saat süren toplantıda CHP ile ÇKP arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi, somut konular üzerinde işbirliğinin ilerletilmesi kararı alındı.

“ASIRLIK PARTİLER OLARAK İŞBİRLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRECEĞİZ”

Toplantıda söz alan Ünal Çeviköz, “Çok önemli bir dönemden geçiyoruz. ÇKP’nin 100’üncü yılını geçen yıl kutladık. Gelecek yıl da CHP’nin 100’üncü yılını kutlayacağız. Asırlık partiler olarak iş birliğimizi güçlendireceğiz” dedi.

CHP ile ÇKP’nin dış politika anlayışlarının benzerlik gösterdiğini kaydeden Çeviköz, CHP’nin de öncelikle sınır komşuları, sonra bölge, sonra da uluslararası sorunlarla ilgilenmeyi planladığına vurgu yaptı.

“21. Yüzyılda ve partilerimizin ikinci yüzyılında çok önemli işbirliği potansiyeline sahibiz.” diyen Ünal Çeviköz sözlerini şöyle sürdürdü: İki yıl önce yaptığımız kurultayda, 2. Yüzyıla Çağrı Beyannamemiz oy birliği ile onaylandı. 2. yüzyıl anlayışımız, aynı zamanda 21. yüzyıla çok hızlı şekilde uyum sağlayarak bir zıplama yapmayı hedefliyor. Ben ÇKP’nin 20. Kongresi kararlarına baktığımda da benzer bir anlayışı görüyorum. Birikimlerimiz ve benzer taraflarımız işbirliğimizi neredeyse mecburi kılıyor. Özellikle Çin’in bilim ve teknoloji alanında yaptığı atılımlar dikkatimizi çekiyor. Genel Başkanımızın ABD ve İngiltere ziyaretlerinin amacı; teknolojik fırsatları yerinde görmek ve bu fırsatları değerlendirmekti. Bu bağlamda; bu vizyonumuzu, sizin bu alandaki gelişmelerinizi yakından izleyerek zenginleştirmek isteriz.”

“CHP İLE İLİŞKİLERİMİZİ GÜÇLENDİRMEYE HAZIRIZ”

ÇKP Merkez Komitesi Dış İlişkiler Bakan Yardımcısı Qian Hongshan ise "CHP tarihi bir parti. Siyasette ve toplumda çok önemli roller oynuyor. ÇKP ile dostluk kuran ilk partilerdendir. Partinizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Çin’de çok meşhur, çok biliniyor" diyerek sözlerine başladı.

Türkiye Cumhuriyeti kurulurken CHP’nin liderlik rolünü oynadığını vurgulayan Qian, “Bu yüzden iki parti benzer tarihe sahiptir. CHP ile ortak çaba göstermeye, ilişkileri güçlendirmeye hazırız. Yönetim tecrübelerimizi paylaşabiliriz. Somut işbirliğimizi güçlendirmek isteriz. Üyelerimiz arasındaki işbirliğini güçlendirmek, CHP’den daha fazla genç yöneticileri, pandemiden sonra Çin’e davet etmek isteriz” dedi.

“YOLSUZLUK VE YOKSULLUĞU BİTİRME ÇABALARI BENZERLİK TAŞIYOR”

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç ise Türkiye ile Çin, CHP ile ÇKP arasındaki dostluğun tarihten geldiğini vurgulayarak, "CHP ile ÇKP’nin bundan sonra ilişkilerini daha kapsamlı yürüteceğine inanıyorum” dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile ÇKP Genel Sekreteri Şi Cinping’in yolsuzluğu ve yoksulluğu bitirme çabalarının benzerlik taşıdığına dikkat çeken Yüksel Mansur Kılınç, Kılıçdaroğlu’nun yoksullukla mücadele için Aile Destekleri Sigortası’nı, yolsuzlukla mücadele için de Siyasi Ahlak Yasası’nı önerdiğini anlattı.

Görüşmede CHP heyetinde İstanbul Milletvekili, CHP Genel Başkan Başdanışmanı, TBMM Dış İlişkiler Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Ünal Çeviköz, İstanbul Milletvekili, TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Yüksel Mansur Kılınç’ın yanı sıra CHP İstanbul İl Başkanlığı Dış İlişkilerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Özgür Bozdağ yer aldı.

ÇKP Merkez Komitesi Dış İlişkiler Bakan Yardımcısı, Qian Hongshan başkanlığındaki ÇKP heyetinde ise ÇKP Merkez Komitesi Dış İlişkiler Bakanlığı Batı Asya ve Kuzey Afrika Genel Müdürü Jian Zhixin, Batı Asya ve Kuzey Afrika Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Guo Yamin, Bakan Yardımcısının Danışmanı Zhao Yan, Asya Genel Müdürlüğü Daire Başkan Yardımcısı Wang Yumei, Batı Asya ve Kuzey Afrika Genel Müdürlüğü’nden Danışman Jin Yufei, Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) İstanbul Başkonsolos Vekili Wu Jian, İstanbul Başkonsolosluk Siyaset Daire Başkan Yardımcısı Jia Yifan, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Parti Müsteşarı Zhu Yue ve Ataşe Zheng Qian bulundu.