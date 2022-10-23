Xi Jinping üçüncü kez ÇKP Genel Sekreteri seçildi

23 Ekim 2022 Pazar, 11:41

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi, Pazar günü beş yıllık yeni dönem için Xi'yi genel sekreter olarak seçti ve Xi liderliğinde yedi üyeli Politbüro Daimi Komitesi oluşturuldu.

Xi, Pekin'deki Büyük Halk Salonu'nda yeni Komite üyelerini halka tanıttı. Xi'nin yakın müttefiklerinden oluşan ekipte, Mart ayında Başbakan Li Keqiang'tan boşalacak başbakanlık koltuğunu alması muhtemel görülen ÇKP Şanghay lideri Li Qiang ve önceki komitede de yer alan Zhao Leji ve Wang Huning bulunuyor. Komite'ye yeni katılan üyeler ise Cai Qi, Ding Xuexiang ve Li Xi.

"Xİ, TAM KONTROLE SAHİP"

Xi, atanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Bize duyduğunuz güven için tüm partiye içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. Partimizin ve halkımızın büyük güvenine layık olduğumuzu kanıtlamak için görevlerimizi titizlikle yerine getireceğimize söz veriyoruz" dedi.

Komite'nin yeni üyelerinin, aynı zamanda Merkez Askeri Komisyon'un başkanlığına da atanan 69 yaşındaki Xi'ye yakın bağlılıkları olduğu düşünülüyor.

ABD düşünce kuruluşu Jamestown Vakfı'nın Kıdemli Üyesi Willy Lam Reuters'a demecinde, "Komünist Parti geleneğinde nadir görülen bir hizip için anormal derecede dengesiz bir zafer. Xi Jinping, Politbüro ve Merkez Komite üzerinde tam kontrole sahip" dedi.

KRİZLER GÜCÜNÜ AZALTMADI

Daimi Komite ve 24 üyeli Politbüro'nun açılışı, iktidardaki Komünist Parti'nin 20. Kongresi'nin kapanışından bir gün sonra gerçekleşti. Xi'nin siyasi gücünün yol gösterici rolünü sağlamlaştırmayı amaçlayan değişiklikler parti tüzüğüne eklendi.

Öte yandan keskin ekonomik gerileme, COVID krizi ve Çin-Batı gerilimi de dahil olmak üzere pek çok faktörün, Xi'nin iktidardaki hakimiyetini azaltmadığı da teyit edildi.

Singapur'daki RBC Capital Markets Asya FX stratejisi başkanı Alvin Tan, Reuters'a demecinde, "Bu zafer, Xi Jinping'in ülkeyi ve ekonomiyi nasıl ileriye taşıyacağına dair görüşlerine daha fazla saygı duyulacağı anlamına geliyor" dedi.