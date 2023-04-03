Çin: Kore Yarımadası etrafında gerçekleşen tatbikatlar gerginliği tırmandırıyor

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 15:54

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 15:54

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, ABD, Japonya ve Güney Kore'nin Japon Denizi sularında gerçekleştirdikleri ortak tatbikatlara ilişkin konuştu.

Mao Ning, tatbikatların Kore Yarımadası'nda devam eden gerginliğin "ana nedeni" olduğunu savundu.

Ning, "Bazı ülkeler yarımada çevresinde çeşitli askeri tatbikatlar düzenlemeye devam ediyor, bu da yarımadadaki durumun son zamanlarda sıcak ve aralıksız kalmasının ana nedenidir" dedi.

Ning, üç ülkenin "askeri baskıyı durdurmaları ve yarımadada gerilimi düşürmek ve diyaloğu yeniden başlatmak için uygun koşulları yaratmaları gerektiğini" sözlerine ekledi.

ORTAK TATBİKAT

Güney Kore Savunma Bakanlığı, Güney Kore, ABD ve Japonya'nın, Kuzey Kore'den gelen sualtı tehditlerine karşı koyma becerilerini geliştirmek amacıyla Güney Kore'nin Jeju Adası'nın güneyindeki sularda ABD uçak gemisi USS Nimitz'in de katılacağı ortak bir deniz tatbikatına başladığını duyurdu.

Yarın sonlandırılacak olan tatbikatın altı ay içinde türünün ilk örneği olduğu, bir öncekinin Eylül 2022'de gerçekleştirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Denizaltı karşıtı tatbikat, Güney Kore, ABD ve Japonya'nın, Kuzey Kore'nin denizaltından fırlatılan balistik füzeleri de dâhil olmak üzere artan sualtı tehdidine yanıt verme kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla düzenlendi" denildi.