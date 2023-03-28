Çin, 'Kuşak ve Yol' ülkelerini desteklemek için 240 milyar dolar harcadı

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 14:21

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 14:21

Dünya Bankası, Harvard Kennedy School, AidData ve Kiel Institute for the World Economy'den araştırmacılar tarafından yapılan bir çalışmaya göre, Çin 2008-2021 yılları arasında gelişmekte olan 22 ülkeyi desteklemek için 240 milyar dolar harcadı ve bu miktar son yıllarda "Kuşak ve Yol" altyapısını inşa etmek için harcanan kredileri geri ödemekte zorlanan ülkelerdeki artışla birlikte yükseldi.

Rapora göre, destek kredilerinin neredeyse yüzde 80'i 2016-2021 yılları arasında, ağırlıklı olarak Arjantin, Moğolistan ve Pakistan gibi orta gelirli ülkelere verildi.

Çin, gelişmekte olan ülkelerde altyapı inşası için yüz milyarlarca dolar borç verdi, ancak birçok projenin beklenen mali getiriyi sağlayamaması nedeniyle 2016'dan bu yana krediler azaldı.

Dünya Bankası eski baş ekonomisti ve çalışmanın yazarlarından Carmen Reinhart, "Pekin nihayetinde kendi bankalarını kurtarmaya çalışıyor. Bu yüzden riskli bir iş olan uluslararası kurtarma kredisi işine girdi" dedi.

Rapora göre, Çin'in borç sıkıntısı çeken ülkelere verdiği krediler 2010 yılında yurtdışı kredi portföyünün yüzde 5'inden daha az iken 2022 yılında yüzde 60'a yükseldi.

EN FAZLA KREDİ ALAN ÜLKE: ARJANTİN

Arjantin 111,8 milyar dolar ile en fazla kredi alan ülke olurken, onu 48,5 milyar dolar ile Pakistan ve 15,6 milyar dolarile Mısır takip etti. Dokuz ülke ise 1 milyar doların altında pay aldı.

Raporun yazarlarından biri olan ve ABD'deki William & Mary College'da bir araştırma laboratuarı olan AidData'nın direktörü Brad Parks, Çin'in destek kredilerinin "şeffaf ve koordinasyonsuz" olduğunu söyledi.

Rapora göre, destek kredileri, Çin bankalarının bilançoları için oluşturdukları risk nedeniyle, kredilerinin beşte dördünü oluşturan orta gelirli ülkelerde yoğunlaşırken, düşük gelirli ülkelere ödemesiz dönemler ve vade uzatımları sunuluyor.