Hollanda: Ukrayna'ya savaş uçağı gönderme konusunda istişare içindeyiz

Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 13:07

Güncelleme: 28 Mart 2023 - 13:07

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Rotterdam kentinde Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşerek ortak basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Rutte, "Hollanda'da hiçbir şeyi göz ardı etmeden ortaklarımızla yoğun bir şekilde istişare ediyoruz fakat, şu anda savaş uçaklarının kullanımı için pilot yetiştirmemiz ile ilgili herhangi bir karar alınmadı. Burada henüz hiçbir şeye karar verilmedi” dedi.

Ukrayna, geçen ay Hollanda'dan F-16 savaş uçakları talebinde bulunmuştu.