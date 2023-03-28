Hollanda: Ukrayna'ya savaş uçağı gönderme konusunda istişare içindeyiz

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, ülkesinin Ukrayna'ya savaş uçağı göndermeye açık olduğunu söyledi.

AA
Yayınlanma: 28 Mart 2023 - 13:07
Hollanda: Ukrayna'ya savaş uçağı gönderme konusunda istişare içindeyiz
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Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Rotterdam kentinde Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşerek ortak basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Rutte, "Hollanda'da hiçbir şeyi göz ardı etmeden ortaklarımızla yoğun bir şekilde istişare ediyoruz fakat, şu anda savaş uçaklarının kullanımı için pilot yetiştirmemiz ile ilgili herhangi bir karar alınmadı. Burada henüz hiçbir şeye karar verilmedi” dedi.

Ukrayna, geçen ay Hollanda'dan F-16 savaş uçakları talebinde bulunmuştu.


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