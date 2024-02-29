Çin liderinden iddialı sözler: 'Yeni bir insan uygarlığı yarattık...'
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesinin "yeni bir insan uygarlığı yarattığını" ifade etti.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin tarzı modernleşme çabalarının insanlığın yeni bir uygarlık biçimine doğru ilerlemesinin yolunu açtığını söyledi.
Şi, "Çin tarzı modernleşme güçlü bir ülke inşa etmenin ve ulusu yeniden canlandırmanın yoludur. İnsanlığa modernleşme için yeni bir yol göstermiş ve yeni bir insan uygarlığı biçimi yaratmıştır" dedi.
Şi, ÇKP (Çin Komünist Parti) için Çin'in gelişmesinin "sadece görkemli bir tarihi görev değil aynı zamanda zorlu bir pratik sınav" olduğunu, bu nedenle "parti personelinin birliğini ve büyümesini kolaylaştırmak için teorik silahları kullanmaya" acil ihtiyaç olduğunu vurguladı.
Şi, yeni dönemde "Marksizm'in becerilerinde gerçekten ustalaşmak, siyasi birliği ve uyumlu eylemleri sağlamak ve aynı fikirde olma düzeyini yüksek tutmak" için "Çin özelliklerine sahip sosyalist düşünceyi kullanma" çağrısında bulundu.
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