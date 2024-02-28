Rosatom duyurdu: İkinci nükleer santral için 'siyasi karar' alındı

Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atıfta bulunarak "siyasi bir karar" alındığını ve Türkiye'nin Rosatom'a yeni bir nükleer güç santrali inşası için saha sağlayacağını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.02.2024 - 16:59
Rosatom duyurdu: İkinci nükleer santral için 'siyasi karar' alındı
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Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu (Rosatom) Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Akkuyu'da inşaası sürerken ikinci bir nükleer santralin Sinop'ta inşa edilebeceğini açıkladı. 

Rus haber ajansı Tass'ta yer alan habere göre, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atıfta bulunan Lihaçev, "siyasi bir karar" alındığını ve ikinci nükleer santralin ayrıntılarının üzerinde çalıştıklarını söyledi. 

Rusya Devlet Duması'nda açıklama yapan Lihaçev, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, başka bir sahanın bize devredilmesi için siyasi bir karar alındığını açıkça dile getirdi. Şimdi ayrıntılar üzerinde çalışıyoruz. Büyük olasılıkla, Akdeniz'de değil ama Karadeniz'de Sinop adında bir saha olacak" dedi

Lihaçev daha önce, Rus devlet televizyonu Rossiya-24'e yaptığı açıklamada, Sinop sahasının dört güç üniteli büyük ölçekli bir santralin inşası için uygun olduğunu söylemişti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Tass'a verdiği demeçte, Rus şirketinin Akkuyu NGS projesinde edindiği deneyim nedeniyle Sinop'ta ikinci bir nükleer santral inşa edilmesi konusunu Rosatom ile görüştüklerini ifade etmişti.

Nükleer endüstride ilk kez yap-işlet-devret modeli uygulanması Akkuyu projesi ile yılda yaklaşık 35 milyar kWh elektrik üretilmesi planlanıyor.


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