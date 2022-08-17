Çin ordusu, Rusya’da tatbikata katılacak
Çin Savunma Bakanlığı, Çin ordusunun Rusya’da tatbikata katılacağını açıkladı.
Çin Savunma Bakanlığı, Çin Halk Kurtuluş Ordusu’nun (PLA), Rusya’da Hindistan, Belarus, Tacikistan ve Moğolistan’ın da katılacağı tatbikatta yer alacağını duyurdu.
Çin Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Çin ve Rus orduları arasındaki yıllık iş birliği planına ve iki tarafın mutabakatına göre, Çin Halk Kurtuluş Ordusu yakın gelecekte tatbikata katılmak üzere Rusya'ya asker gönderecek. Hindistan, Belarus, Tacikistan, Moğolistan ve diğer ülkeler de tatbikatta yer alacak” denildi.
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