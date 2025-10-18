Çin ordusunda 'yolsuzluk' operasyonu: 9 üst düzey general partiden atıldı

Çin Savunma Bakanlığı, dokuz üst düzey askeri yetkilinin ve ülkenin ikinci en üst rütbeli generali He Weidong’un Çin Komünist Partisi’nden ve ordudan ihraç edildiğini duyurdu.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, söz konusu isimlerin “çok ciddi suçlar” işlediğini ve “olağanüstü miktarlarda para içeren yolsuzluk vakalarına karıştıklarının” belirlendiğini açıkladı.

Bakanlık açıklamasına göre, dokuz askerin dosyası askeri savcılığa gönderildi.

Zhang, “Bu suçlar son derece vahim nitelikte ve ordunun bütünlüğüne zarar vermiştir” ifadesini kullandı ancak ayrıntı vermedi.

Bu gelişme, Çin lideri Xi Jinping’in 2012’den bu yana yürüttüğü yolsuzlukla mücadele kampanyasının en kapsamlı dalgalarından biri olarak değerlendiriliyor.

Xi, iktidara geldiğinden bu yana binlerce parti ve ordu yetkilisini görevden almış, bazılarını yargı önüne çıkarmıştı.

Analistler, kampanyanın yalnızca yolsuzlukla mücadele değil, aynı zamanda Xi’ye mutlak sadakat sağlamaya yönelik bir güç konsolidasyonu aracı olduğunu vurguluyor.

AYLARCA ORTADAN KAYBOLMUŞTU

2022’de Merkez Askeri Komisyonu Başkan Yardımcılığına getirilen He Weidong’un, aylardır kamuoyu önüne çıkmaması dikkat çekmişti.

Bu durum, Çin’de sık görülen bir işaret olarak, üst düzey bir ismin soruşturma altında olabileceği şeklinde yorumlanmıştı.

He Weidong, aynı zamanda Politbüro’nun 24 üyesinden biri ve Tayvan’a yönelik operasyonlardan sorumlu Doğu Cephesi Komutanlığı’nın eski başkanıydı.

Görevden alınan isimler arasında, Merkez Askeri Komisyonu’nun Siyasi İşler Dairesi Başkanı Miao Hua da bulunuyor. Hua hakkında geçen yıl kasım ayında soruşturma başlatılmıştı.

Dokuz ismin sekizi, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi üyesi olarak gelecek hafta yapılacak önemli toplantıda yer alacaktı.

Uzmanlara göre bu ihraçlar, partinin yeni atamaları yapmasının önünü açıyor.

Son yıllarda Çin ordusunda artan yolsuzluk iddiaları, Pekin yönetimini zor durumda bırakıyor. Geçtiğimiz yıl eski Savunma Bakanı Li Shangfu ve selefi Wei Fenghe de partiden atılmış ve yolsuzlukla suçlanmıştı.