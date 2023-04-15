Çin orta menzilli anti balistik füze denemesi yaptı

Çin'in karada konuşlu orta menzilli anti balistik füze (ABM) denemesi gerçekleştirdiği bildirildi.

AA
Yayınlanma: 15.04.2023 - 08:08
Çin orta menzilli anti balistik füze denemesi yaptı
Abone Ol google-news

Global Times’ın haberine göre, test Çin'in 2010'dan bu yana yaptığı 7'nci ABM denemesi oldu.

Çin Ulusal Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ABM denemesinin başarılı olduğu ve beklentileri karşıladığı bildirildi.

Açıklamada, testin savunma amaçlı olduğu ve hiçbir ülkeyi hedef almadığı ifade edildi.

Çin daha önce 2010, 2013, 2014, 2018, 2021 ve 2022'de olmak üzere 6 ABM denemesi yapmıştı.


Çin füze

İlgili Haberler

İran: İsrail'in çöküşü için geri sayım başladı

İran: İsrail'in çöküşü için geri sayım başladı
Politico: Türk şirketler, Rusya ve Belarus'a yaptırımlardan kaçmaları için yardımcı oldu

Politico: Türk şirketler, Rusya ve Belarus'a yaptırımlardan kaçmaları için yardımcı oldu
ABD'li dev bankalar için kritik süreç başladı: BofA'dan 'olumsuz' senaryo

ABD'li dev bankalar için kritik süreç başladı: BofA'dan 'olumsuz' senaryo

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler