Çin orta menzilli anti balistik füze denemesi yaptı
Çin'in karada konuşlu orta menzilli anti balistik füze (ABM) denemesi gerçekleştirdiği bildirildi.
Global Times’ın haberine göre, test Çin'in 2010'dan bu yana yaptığı 7'nci ABM denemesi oldu.
Çin Ulusal Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ABM denemesinin başarılı olduğu ve beklentileri karşıladığı bildirildi.
Açıklamada, testin savunma amaçlı olduğu ve hiçbir ülkeyi hedef almadığı ifade edildi.
Çin daha önce 2010, 2013, 2014, 2018, 2021 ve 2022'de olmak üzere 6 ABM denemesi yapmıştı.
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