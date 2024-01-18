Çin, Pakistan ile İran arasındaki tansiyonun düşürülmesinde yapıcı rol oynamayı teklif etti

Çin'in Karaçi Başkonsolosu Yang Yundong, Pakistan ile İran arasındaki tansiyonun düşürülmesi için ülkesinin yapıcı rol oynamak istediğini söyledi.

AA
Yayınlanma: 18.01.2024 - 08:59
Çin, Pakistan ile İran arasındaki tansiyonun düşürülmesinde yapıcı rol oynamayı teklif etti
Abone Ol google-news
Player Alanı

Geo News televizyonuna konuşan Yang, Pakistan ve İran'ın bölgede ve İslam dünyasında iki büyük ülke olduğuna işaret ederek, Pekin yönetiminin İslamabad ile Tahran arasındaki farklılıkların müzakere ve diğer barışçıl yollarla çözülebileceğini umduğunu vurguladı.

Yang, Pakistan ile İran arasındaki tansiyonun düşürülmesi için ülkesinin yapıcı bir rol oynamak istediğini ifade etti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, bu sabah, İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde "teröristlerin saklandıkları yerlere" yönelik son derece koordineli ve özel hedefli bir dizi hassas askeri saldırı gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

İRAN'IN BELUCİSTAN'I HEDEF ALMASI

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, 16 Ocak'ta Ceyşu'l Adl örgütünün Pakistan'daki kamplarının füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığını duyurmuştu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İran'ın, 16 Ocak'ta sınırdaki Belucistan eyaletinin Panjgur bölgesine hava saldırısı düzenlediğini ve saldırıda 2 çocuğun hayatını kaybettiğini, 3 kız çocuğunun yaralandığını açıklamıştı.

Dün, Tahran Büyükelçisini geri çağırma kararı alan Pakistan, halen İran'ı ziyaret eden İran'ın İslamabad Büyükelçisinin de bir süre geri dönmeyebileceğini Tahran'a bildirmişti.

İran'da terör örgütü kabul edilen "Ceyşu'l Adl", "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek, ülkenin güneydoğusundaki Pakistan sınırında yer alan Sistan-Beluçistan eyaletinde zaman zaman İran'a karşı silahlı eylemler düzenliyor.


Çin PAKistan İran

İlgili Haberler

Son Dakika... Pakistan, İran'daki 'terör hedeflerine' saldırı düzenlediğini duyurdu!

Son Dakika... Pakistan, İran'daki 'terör hedeflerine' saldırı düzenlediğini duyurdu!
İran Devrim Muhafızları Ordusu'nda görevli albay, Pakistan sınırında öldürüldü

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nda görevli albay, Pakistan sınırında öldürüldü
İran, Pakistan'a füze fırlattı!

İran, Pakistan'a füze fırlattı!

En Çok Okunan Haberler