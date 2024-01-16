İran, Pakistan'a füze fırlattı!

Yayınlanma: 16.01.2024 - 22:30

Güncelleme: 16.01.2024 - 22:34

Orta Doğu'dan sıcak haberler gelmeye devam ediyor.

Son olarak İran Ulusal Güvenlik Konseyi’ne yakın Nour News, İran’ın Pakistan’da bulunan Ceyşu’l Adl isimli grubun iki üssüne füze ve İHA saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Ceyşu’l Adl’ye ait 2 karargahın hedef alındığı belirtilen haberde, “Bu karargahlar füzeler ve İHA’lar ile imha edildi. Dün gece de Kuzey Irak’taki MOSSAD casusluk merkezleri ve Suriye’de IŞİD karargahı İran tarafından füzeler ile hedef alınmıştı” ifadeleri kullanıldı.

Saldırıya ilişkin henüz Pakistan tarafından bir açıklama yapılmadı.

NE OLMUŞTU?

İran’ın güneydoğusunda yer alan Sistan-Belucistan eyaleti, son yıllarda "bölgedeki Sünni Beluç halkın haklarını savunduğunu" öne süren ve İran tarafından "terör örgütü" olarak kabul edilen Ceyşu’l Adl’nin saldırılarına sahne oluyor.

Ceyşu’l Adl isimli örgütün, son olarak Aralık 2023’te Sistan-Belucistan eyaletine bağlı Rask kentinde bir polis karakoluna düzenlediği saldırıda 11 güvenlik görevlisi ölmüştü.