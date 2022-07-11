Çin seller nedeniyle 4. seviye acil durum ilan etti

11 Temmuz 2022 Pazartesi, 14:58

Çin Su Kaynakları Bakanlığı, pazartesi gününden çarşamba gününe kadar Hebei, Shanxi, Henan, Shaanxi ve Gansu eyaletlerinde şiddetli yağmurların etkili olacağını ve yağmurların bölgede bulunan nehirlerin su seviyelerinde keskin bir şekilde yükselmeye sebep olacağını söyledi.

Bakanlığa göre birçok nehirdeki su seviyesinin uyarı seviyelerini aşması bekleniyor.

Bakanlık yerel departmanların ihtiyati tedbirler alması gerektiğini ve yerel sel önleme faaliyetlerine rehberlik etmesi için çalışma gruplarının Hebei ve Shanxi'ye gönderildiğini belirtti.

Çin'de, sel kontrolü için dört kademeli bir acil durum müdahale sistemi bulunuyor ve birinci seviye en şiddetli müdahale durumunu gösteriyor.